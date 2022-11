Triplete histórico del santiagués Miguel Pereira en el Campeonato del Mundo de Culturismo

El santiagués Miguel Pereira logró este sábado un triple triunfo, en las categorías de talla-peso y en la prueba libre de peso, en el Campeonato del Mundo de Culturismo de la ICN, celebrado en Praga (República Checa). Con este éxito a nivel internacional, el culturista compostelano sigue agrandando su historial de victorias, puesto que hace solo unas semanas se proclamaba doble ganador, en la categoría por edades y por peso, del I World Challenge ICN Spain de culturismo natural, en Palma del Río (Córdoba).

Durante la competición en la capital checa, Pereira estuvo acompañado de su mujer y de su hijo de diez meses, que lo son todo para él: “Si no fuese porque vienen ellos, yo no competiría, porque al peque no me quedo sin verlo. De hecho, es mi mujer quien me empuja a competir. Antes que culturista, soy padre”, indicaba hace solo unos días a EL CORREO.

Además de competir en pruebas nacionales e internacionales –ya conquistara el título en los Mundiales de 2019 y en 2021–, Miguel Pereira regenta el centro de entrenamiento personal Miguel Pro-Fitness, en A Estrada.