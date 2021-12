Triste epílogo para las Guerreras, que se quedan sin botín

La selección española femenina de balonmano cayó ante Dinamarca (35-28) en el partido por el tercer y cuarto puesto de su Mundial, en un duelo disputado en Granollers donde se quedó sin la medalla de bronce tras sucumbir ante una potente Dinamarca. Llegaron invictas las Guerreras a las semifinales pero no pudieron superar el doble reto escandinavo. En semis fueron engullidas por el ogro de Noruega y, en esta final de consolación en busca de un bronce que supiera a oro, se quedaron sin morder presea.

La portería rival brilló y esta vez Sandra Toft fue la mejor del partido y de Dinamarca, que atacó con mucha rapidez y acierto y se defendió bien cerrada para hacer que España fuera viendo que el sueño del bronce iba a ser finalmente una pesadilla.

Con varios martillazos desde lejos, a los que no pudieron responder ni Merche Castellanos ni Silvia Navarro, y una fluidez que España no tuvo en su juego, Dinamarca fue cogiendo renta hasta ganar de 9 goles en una segunda parte en la que dieron un auténtico recital. España no pudo anular con su defensa las varias vías de agua que abrieron las vikingas en su defensa mientras que en el otro lado de la pista, menos cuando aparecía la magia de Carmen Martín, le costaba un mundo marcar.