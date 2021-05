Trofeo Estrella Galicia al mejor del Obra este curso para Steven Enoch

No se esperaba una decisión diferente, y no fue una sorpesa cuando se reveló el vencedor: el buen hacer del pívot del Monbus Obradoiro Steven Enoch durante todo el año, y de manera especial en la fase ecisiva de la Liga Endesa, ha tenido el mejor reconocimiento: Enoch ha sido premiado con el Trofeo Estrella Galicia al jugador más destacado de la temporada en el club compostelano.

Cuando falta todavía un partido, el que el Obradoiro jugará este domingo en la cancha del Burgos, para que la exigente, durísima temporada 2020-21 finalice para el conjunto que prepara Moncho Fernández, sin opciones de disputar las eliminatorias por el título, los datos hablan por Steven Enoch: ha anotado una media de 9.7 puntos (con un porcentaje de 64.3% en tiros de 2, un 33.3% en tiros de 3 y un 84% en tiros libres), 4.2 rebotes y 0.6 recuperaciones, para 10.7 de valoración en 35 partidos disputados.

En esos datos no se incluyen ni su intensidad defensiva, ni su intimidación, ni su ayuda en el rebote. Algo crucial para el Obradoiro.

PESO. Aunque por encima de ello está su contribución, su peso en el equipo. Y en este sentido, está muy claro que el de Enoch fue creciendo másy más con el transcurso de la temporada. Olvidados quedaron sus tímidos inicios, algo lógico en un jugador tan joven y sin experiencia internacional, y en el último tramo de la Liga Endesa, el decisivo, que además afrontó como el resto del plantel tras haber pasado el COVID, su aportación fue decisiva.

Como ejemplo, uno bien cercano: ante el Murcia, en el tercer cuarto y tras sus mejores minutos, Enoch, que anotó al final 19 puntos, se fue al banco cuando el Obra mandaba por 56-47; minutos después, con el pívot sentado, el resultado era de 58-60, con un parcial de 2-13.

El pivot obradoirista, que como adelanto del trofeo al mejor de la temporadaya recibió́ los correspondientes a los dos pasados meses de la competición, los de marzo y abril, siempre gracias a los votos de la afición, se ha mostrado muy feliz: “Es una gran forma de casi terminar la temporada. Estoy muy contento por recibir este premio porque he tratado de demostrar que puedo ayudar al equipo cada vez que estoy en la cancha. Y es lo que he ido intentando a lo largo de la temporada hasta llegar a ser el jugador que soy ahora”, señaló.

El partido ante UCAM Murcia disputado en Sar fue el primero de la Liga Endesa en tener público. Steven Enoch y el resto de los jugadores nuevos de este año en el Obra vieron a la afición por primera vez en acción en la Caldeira. El pívot asegura que “fue un día muy especial. Me quedé́ fascinado con los aficionados, y eso que no pudieron venir todos. Es que no he vivido un partido con mil personas en los últimos dos años. Por eso fue una experiencia increíble. Al principio estábamos un poco nerviosos, pero enseguida vimos cómo nos animaban y trasladaban su energía. Fue increíble poder jugar con ellos en la grada, verlos y vivir esta experiencia en persona”, comentó.