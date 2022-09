Tropiezo de España en el Eurobasket ante Bélgica al caer 73-83

Madrid. Sergio Scariolo, seleccionador español, no se mostró especialmente disgustado por la derrota ante Bélgica y la consideró como algo que “podía pasar por la falta de experiencia de muchos de los jugadores”, añadiendo que “igual hacía falta un bofetón”.

“Ahora lo único que importa es salir a ganar el siguiente partido y salir a ganar a un equipo muy bueno como Montenegro. Está en nuestras manos clasificarnos para la segunda fase y está en nuestras manos hacerlo en los puestos de arriba”, dijo Scariolo en sala de prensa.

El seleccionador no quiso poner el acento en la falta de experiencia ni en el cansancio por jugar dos partidos en menos de 24 horas.

“Haría un discurso más general, no queremos excusas, hay que recuperar, descansar, concentrarse mucho. Los jugadores aprenderán. Cuando no has vivido estas situaciones igual te hace falta un bofetón”, explicó.

Respecto a los problemas de concentración y a las técnicas, fue claro.

“No hay que hablar con los árbitros, hay que tener frialdad y estar concentrados. Ha sido una reacción a la sensación de dificultad que teníamos en el campo y no al revés, creo”, finalizó Sergio Scariolo.

Rudy Fernández, capitán de la selección española, quiso quitar hierro a la derrota ante Bélgica y aseguró que llegó porque no estuvieron bien.

“Ya lo hemos hablado en el vestuario, seguimos dependiendo de nosotros mismos. Debemos intentar olvidarnos de la derrota, no de los fallos que hemos cometido, y poco más. Ni somos tan buenos como parecía tras ganar los dos primeros partidos, ni tan malos tras la derrota de hoy”, dijo Rudy en sala de prensa.

“Ahora mismo nos irá bien estar juntos, descansar y volver el martes con energía renovada”, añadió.

Respecto a los árbitros, el capitán fue rotundo. ”No nos han perjudicado. Fue un partido de alta tensión y debemos aprender a jugar dos partidos en 24 horas. Hay mucha gente sin experiencia en estos Eurobasket. Todos tenemos que aprender. La derrota ha llegado porque no hemos estado bien”, concluyó Rudy Fernández.

Mañana, España se mide a Montenegro a partir de las 16.15 horas. agencia efe