Último test para el Ulla Oil a solo una semana de su debut

Dentro de apenas una semana, el próximo sábado día 3 a partir de las 17.00 horas, el pabellón del IES Rosalía acoge del debut liguero del Ulla Oil en la segunda máxima categoría del baloncesto nacional, la LF-2. No será un estreno más. Se trata de la culminación de un proyecto que ha ido creciendo poco a poco, que ha sabido mimar y cuidar con esmero el talento, la calidad y la ambición de sus jugadoras de cantera, y que bajo la dirección técnica de un entrenador curtido en mil batallas, sobrado de experiencia en la elite pero sobre todo acostumbrado a potenciar la base como Chiqui Barros, celebrará un día que pasará a la historia de la entidad colegial.

Como histórico fue también su primer partido oficial del pasado miércoles con motivo de la Copa Galicia ante el Baxi Ferrol. Cayeron las compostelanas entonces por 52-71 en un partido que evidenció el diferente potencial de un rival llamado una vez más a pelear por el ascenso y un anfitrión que deberá ganarse con esfuerzo su permanencia entre las mejores, pero en el que el Rosalía también dejó su sello con un básquet combativo, valiente, intenso atrás e hiriente delante, que obligó al cuadro departamental a no bajar nunca los brazos.

Hoy se desplaza hasta A Coruña para medirse al Maristas en la segunda jornada copera pero Chiqui Barros es contundente: “Será un entrenamiento más, con dos sesiones más por el medio en el que hemos incidido en varias cosas porque estamos a una semana del debut, pero sobre todo un encuentro con precauciones porque el primer partido de Liga es un Rosalía-Maristas y ese es el que vale”.

“Este año no tenemos pretemporada y dos partidos de Copa Galicia no ayudan nada. La pretemporada será la Liga, ese es el reto y hay que superarlo demostrando adaptación y capacidad para reaccionar ante estas situaciones, pero este partido no me vale para mucho más que para un entrenamiento, al que iremos con toda la seriedad del mundo, pero no habrá absolutamente nada que yo asocie con la competición tanto en el aspecto táctico, como de rotaciones”, subraya el entrenador ferrolano.

“Nos viene bien porque es jugar, es variar un poco el entorno, adaptarse a jugar a puerta cerrada aunque espero que en Santiago haya restricciones pero contaremos con público, pero nada más. Vamos progresando adecuadamente, en la línea correcta, hay que mejorar muchas cosas pero creo que llegaremos a la Liga con unos mínimos”, añade. Desde el lunes la preparación se completará con la llegada de la brasileña Leiticia Soares, una pívot de 1,85 metros y 23 años llamada a dar consistencia al proyecto del Ulla Oil.