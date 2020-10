Un 600 repleto, una tunda, el Miudiño y ‘todos xuntos’

No cabe duda de que son dos leyendas del Obradoiro CAB. Aunque el frenesí del presente dificulte ubicar a los protagonistas de hoy, sus trayectorias hablan por sí mismas. Moncho Fernández es el entrenador y director de orquesta que ha llevado al club santiagués a las cotas más altas de su historia. Llegó en 2010, con el golpe del descenso a LEB Oro aún sin cicatrizar, y comandó el regreso a la máxima categoría al primer intento. Desde entonces ha implantado una filosofía que se ha ganado el respeto del baloncesto español y que ha sido exitosa, como prueba que el Obra esté iniciando su décima campaña consecutiva en la segunda mejor liga del mundo.

En los últimos seis años ha tenido a sus órdenes a un chaval de Málaga que ejemplifica los valores del Obradoiro y de Moncho. Pepe Pozas, ya Pepiño en Santiago, no solo es hoy el capitán que recoge el legado de los Tonecho Lorenzo, José Caldas, Ricardo Aldrey o Popocho Modrego, sino que se ha convertido por méritos propios en el jugador con más encuentros disputados en la máxima categoría como obradoirista.

En las bodas de oro del Obradoiro, ambos reflexionan sobre su relación con un club singular, sobre su identidad y el pasado, y sobre el esplendor de su época más brillante.

Cincuenta años. Parecen muchos, pero son casi los que tienes, Moncho.

Moncho Fernández: Son menos de los que tengo yo, pero es mucho porque no sé si aquellos que se juntaron en el Royal en 1970 pensaban que el club iba a cumplir 50 años. Sí creo que permanece intacto el espíritu y el objetivo que tenían, que era juntar el básquet santiagués en torno a un único equipo. De aquella gente quedan muchos y lo mejor es que escogieron un nombre fantástico, por todo lo que significa Obradoiro na nosa lingua, praza do Obradoiro. En un club pequeño, en una ciudad pequeña, con tantos vaivenes e imprevistos, que hayamos llegado hasta aquí asentados en la Liga Endesa tiene mucho mérito y es un buen reflejo del lema que desde el primer día marcó al equipo: todos xuntos.

En los últimos diez años lo has vivido desde dentro, pero desde muy pequeño ya vivías al Obradoiro.

MF: Sí, lo viví como aficionado cuando mi padre me traía aquí, a Sar. Recuerdo la peña del barrio, que venía a ver los partidos; a los jugadores saludar cuando salían en el viejo Sar; las empanadas y los quesos en el descanso, y las botas de vino.

Pepe Pozas: Eso no lo mantenemos, ¿no?

MF: No, no. Se ha perdido. Bueno, las empanadas y los quesos... [ambos se ríen] Y luego recuerdo jugar contra el Obra de entrenador de La Salle, del Pontepedriña. Recuerdo venir al viejo Sar a jugar. Otro recuerdo que tengo es un 600 verde, con seis o siete dentro. Había un señor que tenía un 600 en el barrio, veníamos él, mi padre, otros dos adultos y una recua de niños. Y quizás el recuerdo más profundo que tengo como aficionado es el play-off, que luego dio lugar a la demanda y toda esa andadura hasta llegar de nuevo al lugar que se merecía. Lo viví en Santa Isabel, con el pabellón abarrotado.

Muchas vivencias.

MF: Recuerdo también como entrenador mi primer o segundo año de carrera. No recuerdo exactamente cuándo, pero bajaba de la facultad para ver la pretemporada del equipo. Era Pirulo el entrenador jefe y creo que Tonecho el ayudante. Estaban Víctor Anger, Dosaula, los hermanos Solsona, Pepe Collins... Me vi toda la pretemporada sentado en la grada de Santa Isabel, cuando empezaba a entrenar. Son los recuerdos que me quedan. Otro importante es en el salón de mi casa en Murcia. Yo debutaba el domingo por la mañana en la Liga Endesa y ese sábado por la tarde el Obra abrió la Liga contra el Barça, que era el campeón. Fue emocionante. Lo recuerdo como algo increíble, las lágrimas de la gente en la grada, el pabellón petado, cuando subió el balón fue increíble.

Algo que era impensable hasta ese día, prácticamente.

MF: Impensable, sí... Resumidos, esos son los flashes que han quedado en mi retina, entre muchos otros. Por cierto, yo entrené a un equipo que se llamaba Obradoiro Mercantil, que era un equipo sub-22 filial del Obra, con un vínculo con el Círculo Mercantil Viña Costeira, para aquellos jugadores sub-22 que pudieran jugar en el primer equipo.

¿En qué año?

MF: Eso fue posiblemente en el 90 o el 91, 92... Por ahí.

Supongo que algunas de estas cosas te van sonando, Pepe.

PP: Me suenan porque estas batallitas me las ha contado ya, pero no es lo mismo. El sentimiento y todo lo que se vive este año no se puede comparar ni a los entrenadores, que son de la casa, ni a cualquier aficionado que lleva viviendo todo este recorrido. El que tengo más cerca es Tonecho, me pongo en su piel y pienso todo esto... Me ha tocado vivirlo y es muy bonito ser jugador y vivir esta experiencia tan importante para el club con todo lo que conlleva, y después de estar tanto tiempo aquí como capitán, pues mucho más.

Tonecho, Moncho... Tú ya vas a las reuniones anuales de veteranos, alguno más te habrá contado unas cuantas batallitas.

PP: Voy en situación diferente porque yo todavía no soy veterano. Voy allí invitado por Tonecho y sí me gusta compartir mesa con tanta leyenda ya no del Obradoiro, sino del deporte gallego. Tenemos tres horas de cena pero no paran de explicarme historias, situaciones que han vivido y momentos importantes para ellos que ahora por suerte somos nosotros los que las disfrutamos, los jugadores que estamos ahora aquí.

MF: Pepe no es un veterano pero es el tío que ha vestido más veces la camiseta del Obradoiro en la máxima categoría. Se dice pronto.

Ya está en la historia del Obra.

PP: Y más feliz que estoy. Un tipo de Málaga que venía aquí por unos días... Ya no solo por el número, sino por encontrar un sitio y una ciudad que representen lo que tú eres. Que me sigan invitando a todas esas cenas, que me alegran.

Si en 2014, al llegar, alguien te hubiese dicho todo esto...

PP: Pues lo hubiese mandado a.... Era imposible, ni antes del fichaje ni después, ni en los primeros años, hubiese imaginado estar tanto tiempo. Ya no solo aquí, sino en ningún sitio, viendo cómo es nuestro trabajo. Es muy complicado, pero creo que se han dado una serie de circunstancias que nos han llevado hasta aquí, siendo un afortunado por vivir el aniversario del club.

Algo tendrá este club para que viniendo desde Málaga lleves aquí tanto tiempo. También pienso en Oriol Junyent, que llegó al final de su carrera y echó raíces.

PP: Sí, el entorno de trabajo que tiene, el amor y el cariño gestado durante tanto tiempo y que después se ve reflejado en el día a día. Es algo que la gente se cansa mucho de escuchar, que somos una familia y todo eso, pero es que es una realidad. Aquí el que llega nunca se olvida de su paso y por eso hay tantos jugadores que hablan tan bien de lo que es el Obradoiro. Sigo siendo un privilegiado de poder seguir disfrutando de lo que significa el Obradoiro.

Algo de mérito tendrá el cuerpo técnico en crear este ambiente de trabajo y tan familiar.

PP: Sí, son ellos los primeros que ponen el nivel. Su trabajo diario, el cuidar cada detalle, cada centímetro del entrenamiento, cada movimiento de cualquier jugador... Todo cuenta, y creo que eso, después hacerte ver que eres parte de todo eso, que eres la base de que todo funcione, darte ese cariño... Eso es muy importante, y ellos son los primeros que representan ese Obradoiro.

Moncho, siempre tuvisteis claro el deseo de intentar mantener en el tiempo esa filosofía, de pensar en el club primero.

MF: Sí, pero son señas que a prácticamente todo el mundo le gustaría tener. No hemos inventado la pólvora, en absoluto. Creemos en la relación personal por encima de todo, creemos en aquello que decía aquel viejo entrenador compostelano de que los mejores equipos los hacen las mejores personas. Creemos a ciegas en eso, a pies juntillas, sin duda. Como se decía del valor en la mili, todos los que vienen aquí tienen calidad para jugar en Liga Endesa, no hay ninguna duda, pero queremos que tengan calidad humana y profesional. Decimos humana porque lógicamente hablamos de lo afectivo y cuando decimos profesional hablamos de sacrificio.

Hay muchos ejemplos.

MF: Hay mucha gente que ha jugado con problemas, con el pie fastidiado, con el astrágalo que le ha dado la lata un año entero... Hay alguno que no ha nacido en Málaga pero que estaba en el hospital a las cuatro de la tarde y a las seis estaba jugando un partido de baloncesto... Cosas así ha habido estos años, muchas. A lo que voy, creo que todo el mundo quiere tener una buena relación humana y además va en nuestra forma de ser, en la mía, en la de los ayudantes y en todo el cuerpo técnico. Una relación profesional buena, que seamos serios, puntillosos, estrictos en el trabajo, y que eso es compatible, que hay gente que cree que no lo es. Lo cierto es que la filosofía calaba muy bien en el club. En todo el entorno propiamente dicho: consejo de administración, todos los departamentos... todos pensamos igual. Y la gente. El aficionado del Obradoiro pone en valor cosas que están por encima de las florituras técnicas, que también. A todo el mundo le gusta ver grandes jugadores y grandes jugadas pero luego los aplausos o las ovaciones más atronadoras han venido por alguien que se ha tirado a por un balón, un tapón, un esfuerzo...

Ha ocurrido muchas veces.

MF: A todo el mundo le gusta verse representado en aquel que es capaz de dar lo mejor de sí mismo. Filosóficamente, nosotros creemos que los valores son internacionales, que da igual que seas ucraniano, alemán, sueco, malagueño o eslovaco. El no egoísmo, el esfuerzo, el compañerismo, el sacrificio... son internacionales, todos entienden eso. Hay un pilar de valores que todos tenemos, y al hacer una lista todos coincidiríamos en siete u ocho: amistad, familia, dedicación, profesionalidad... Sobre eso se ha construido todo lo demás, y es la gran piedra angular porque todos vamos a una.

Club de Amigos del Baloncesto.

MF: Sí. Obradoiro Club de Amigos del Baloncesto. Todos xuntos. En el nombre y en el lema del equipo está comprendida toda la filosofía de lo que es el Obradoiro.

Y tú como capitán, Pepe, también tienes ese papel de transmitir a los que llegan cómo es este club.

PP: Sí, intento ser el primero al que vean en el trabajo diario, cómo se hacen las cosas, para que no surjan problemas y que su unión al cuerpo técnico, a la ciudad y a cómo se juega sea más rápida. Tampoco hago mucho más de lo que hacen otros compañeros que también son veteranos, como ahora Álvaro Muñoz o Czerapowicz; o antes Pavel, Rafa... Es enseñarles a los nuevos la filosofía del trabajo del día a día, que fuera de la pista hay una cosa pero dentro vamos a hacer todos el máximo posible para que, siempre que vengan las victorias, ese día a día sea más divertido. Se le da mucha importancia a lo de fuera pero no me supone tanto ayudar a un compañero porque es uno de los valores que tienen que tener los jugadores, y gracias a los fichajes que hacemos casi todos vienen con esos valores de casa.

¿Y tu primer recuerdo del Obradoiro cuál es?

PP: Pues llevarme una tunda. El primer recuerdo del Obradoiro fue jugar en el Clínicas Rincón, llegar aquí y cuando cantaron el Miudiño... Es la presentación, yo no había estado en mi vida aquí, y recuerdo hacer la rueda, empiezan a cantar, nos quedamos todos mirándonos, viendo a seis mil tíos de pie cantando el Miudiño, y cuando nos dimos cuenta en el minuto 6 íbamos 20 abajo. Pensaba: “¿Esto puede empezar de nuevo?” A partir de ese día estuve echándole un ojo al club porque ya me gustaba la forma de jugar y el equipo que entonces estaba en LEB Oro y que ascendió con Moncho.

Has sacado el Miudiño. ¿Qué es para vosotros?

PP: Ufff, para mí desde el punto de vista de jugador es la unión de afición-equipo que te da esa energía y esas ganas antes del partido que tú dices: bueno, ya estamos todos aquí, ahora vamos todos juntos a ganar, a darlo todo. Ese momento de estar sentado, que Moncho dé las últimas indicaciones y que esté escuchándose de fondo el Miudiño es increíble.

Lo escucháis igual a pesar de que, como dices, en ese momento Moncho está dando las últimas instrucciones antes del encuentro.

PP: Muchas veces, y los días más significativos, Moncho para de hablar y nos deja escuchar para que todos estemos pendientes de lo que nos envuelve, que muchas veces como estás metido en el calentamiento no te das cuenta de todo lo que significa ser jugador del Obradoiro, y esto es parte de ello. Que haya cuatro o cinco mil tipos cantando antes de cada partido para desearte suerte, o decirte que está aquí, apoyarte para que estés tranquilo y lo des todo.

¿A ti, Moncho, también te da tiempo a escucharlo en la vorágine de los minutos previos al encuentro?

MF: Sí, claro. Muchas veces, sobre todo el primer día, les recuerdo que esa gente está cantando por ellos. Todo lo que ha dicho Pepe lo suscribo. Es una declaración de intenciones: venimos aquí a apoyaros, venimos a pasarlo bien. La forma de demostrarlo es con la canción tradicional que se canta en momentos muy determinados: reuniones familiares, fiestas... No es un himno de guerra ni una marcha fúnebre, es una canción de fiesta y es muy indicativa de cómo somos los gallegos. Es muy bonita, toda esa gente cantando, las bufandas... Es muy especial.

Y se echa de menos.

PP: Joder... [Suspira]

MF: Sí, se echa mucho de menos. Se podrían usar mil metáforas, pero seguro que Pepe, como yo, también está pensando en el día que lo volvamos a escuchar cantando por miles de gargantas en directo. Bufff. Va a ser increíble.

PP: Ahí sí que no vamos a hablar.

MF: No, va a ser increíble.

Ese es el lunar de este cincuentenario, no poder celebrarlo con la gente más cerca.

MF: No podía ser de otra forma. Como dice un compañero tuyo, ad astra per aspera. Aquí siempre tenemos que coger el camino torcido, y el 50 aniversario tenía que coincidir con la puñetera pandemia, confinamiento y demás. ¿Te acuerdas del 50 aniversario? Sí, estábamos con las mascarillas. También es muestra de cómo somos, nuestra capacidad de adaptarnos, y que esto no se haya caído después de estos meses tan difíciles... El primer día que volvimos a entrenar en pretemporada fue increíble. Pensé: Ya vuelvo a estar aquí, con mi otra familia, divirtiéndome, pasándolo bien. Fue una sensación única, me di cuenta de cuánto lo había echado de menos.

Y falta esa parte de la familia que viene cada dos semanas.

MF: Sí, por supuesto, pero sé que llegará, y será superespecial. Lo pienso muchas veces. Cuando ocurra, entre por el pabellón y canten, va a ser muy emocionante.

¿Está el Obradoiro en su mejor momento?

MF: Si tiras de datos estadísticos, reales, objetivos, somos el primer club gallego que permanece como mínimo diez temporadas en la Liga Endesa. Y con la ciudad más pequeña, uno de los presupuestos más bajos... Pues sí, es para pensar que está en un gran momento, y eso que la prueba que ha tenido que superar estos meses ha sido muy dura y ha habido mucho esfuerzo detrás de los que han conseguido que esto se mantenga en pie, de todos los que se han abonado a ciegas. Sin duda el equipo está en el mejor momento de su historia, pero como siempre, usando la metáfora del maratón, para entrar en la meta ha tenido que haber un primer paso y un segundo y un tercero, un cuarto... A veces el brillo de estos momentos te hace olvidar el pasado, y creo que esta es una cita que ahora nos toca a Pepe y a mí pero siempre nos acordamos de todos los demás, los que han venido antes, los que han estado, los que estarán, los que han hecho esto posible. Es especialmente bonito ver que todos aquellos que han peleado ahora vean esto reflejado, y que lo disfruten, y que hagan suyas estas victorias y estas temporadas en Liga Endesa. Hay muchos jugadores de Primera Nacional, de Primera B, de EBA, cadetes, júniors, delegados, ayudantes, preparadores físicos, masajistas, aficionados, directivos... El Obra es de muchos, de muchísima gente.