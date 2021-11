Un año sin Maradona

EL ÚNICO PARTIDO que jugó Diego Armando Maradona en el Estadio Riazor fue el 6 de febrero de 1993 y quedará eternamente recordado por el grito de “Pisalo, Pisalo” de Carlos Salvador Bilardo, entonces técnico del Sevilla, en referencia a Alberto Albistegui, que había quedado muy golpeado tras un cruce con el jugador argentino. Fue ante el Deportivo de La Coruña: después de un saque lateral, Diego levantó el pie frente a Albistegui, que salía a anticiparlo, pero terminó golpeando en la cara a su marcador.

El médico del Sevilla ingresó para atender a Maradona, pero al ver que no tenía nada, decidió ayudar al defensor del Dépor, que sangraba en el piso. Bilardo enloqueció. “¡A Diego atendelo, a Diego!”, repetía el entrenador. Mientras se agarraba la cabeza, nació la frase que quedó para la historia: “Me quiero morir. Me quiero morir ¿Cómo vas a atender al otro? ¡Qué carajo me importa! ¡Pisalo! ¡Pisalo! ¡Al contrario, pisalo!”.

Otra de las anécdotas que vinculan al Diez con A Coruña aparece en la polémica serie de televisión Sueño Bendito, recientemente estrenada: jugando para el Barcelona, quería ir con Bernd Schuster al partido de despedida de Paul Breitner, en la previa a una final de Copa del Rey frente al Real Madrid. Al enterarse que la comisión directiva le había retenido el pasaporte, fue a la sala de trofeos y amenazó con romperlos a todos si no se lo devolvían. Lo consiguió destrozando un Teresa Herrera contra el piso.

Pero viéndolo a la distancia, seguramente Maradona no hubiera coincidido con Bilardo en pisar a los jugadores blanquiazules, ni siquiera en llamarlos “contrarios”: en declaraciones comentó que tenía raíces gallegas y prometió visitar a su supuesta familia en Ribadeo. Y aunque nunca se hizo realidad, gracias a su amistad con Leonel Scaloni y el Turu Flores, se lo puede ver en varias fotos y vídeos con la camiseta del Deportivo, como un hincha más, festejando el histórico título de La Liga.

Y mucho antes podría haber sido jugador del Celta de Vigo. Tras el descenso a Segunda División en 1977, el equipo vigués tenía como propósito volver pronto a la máxima categoría y buscaba un delantero. Las opciones eran dos: Diego, de solo 16 años y que acaba de debutar en Argentinos Juniors o Juan Carlos Nani. Finalmente se decidieron por la “experiencia” del segundo, un fichaje que consideraban más seguro. El Gringo Nani convirtió solo 2 goles en los 18 partidos que jugó en el equipo celeste, mientras del otro lado del Océano, el Pibe de Oro se empezaba a convertir en la gran figura del fútbol argentino y a ser citado a la selección nacional. Pisó el Estadio de Balaídos en dos ocasiones: una con el Barcelona, siendo la figura en la goleada blaugrana por 0-4 y años más tarde jugando para el Sevilla, donde anotó un gol de penalti.

A pesar de su manifiesta simpatía hacia el Deportivo y por la frustrada incorporación al Celta de Vigo, nunca tuvimos el placer de verlo jugar con la camiseta de un equipo gallego.

Finalmente triunfó en Italia, llevando a la gloria al Napoli, el equipo de una ciudad de trabajadores, alejada de las grandes urbes ricas y subestimada hasta entonces: una especie de Galicia profunda que terminó siendo reconocida a nivel mundial.

Lo mismo hizo con Argentina; la victoria en el Mundial de México 86, además de mostrarle nuestro potencial a todo el planeta, fue la última vez que el país tuvo un festejo que unió a todos por igual. Revalorizó el sentido de pertenencia y nos recordó que todas las provincias saludan a la misma bandera.

Actualmente, entre las polémicas sobre su vida privada, acusaciones a su entorno y los juicios por la herencia, su figura sigue estando en boca de todos por temas que exceden lo deportivo.

Y aunque nunca vamos a perdonarle que haya roto un trofeo Teresa Herrera, al cumplirse un año de su muerte y en el estricto sentido futbolístico, merece un homenaje Diego Armando Maradona, que con la pelota en los pies se disfrazó de héroe para regalarle alegría a los pueblos que más la necesitaban.