Un Arzúa con muchas bajas apela al ‘factor O Viso’ frente al Viveiro CF

Santiago. El CSD Arzúa afronta esta tarde de sábado un choque importante para sus intereses. Recibe el equipo entrenado por Chollas en O Viso (17.00 horas) al Viveiro CF, que tiene los mismos puntos, seis, que el hoy conjunto local aunque el visitante ha jugado un partido más. Duelo de la zona baja de la tabla, que el Arzúa afrontará seriamente mermado por la falta de efectivos, entre las sanciones y las lesiones.

La jornada pasada, en su partido en Noia, el Arzúa sufrió las expulsiones de Pedro por roja directa, y de Ruiz e Iván por dos tarjetas amarillas. Los tres han sido suspendidos por un partido. Y además, Lodeiro todavía no cuenta, David García será baja tres semanas por una rotura de fibras y el portero Cristopher, con problemas en el sóleo, no se ha entrenado esta semana y es seria duda.

Chollas se ciñe a lo deportivo. “En Noia acabé con sensaciones encontradas, primero lamento por no haber podido ganar 0-2 o 0-3, que tuvimos claras ocasiones, un tiro al poste y un penalti fallado; y después, tras las expulsiones, el buen sabor de boca de no haber perdido”, dice. No esconde el técnico que el Arzúa necesita superar al Viveiro “pese a llegar muy justos de jugadores”, y por ello estima que “hay que hacer valer el factor O Viso. En este campo de verdad se nota el apoyo de la afición, es diferencial. La afición aprieta y estoy seguro de que vamos a competir bien, pese a todos esos problemas. La falta de gol me preocuparía si el equipo no generase ocasiones”. A. P.