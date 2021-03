Un cambio de rumbo

Movistar Estudiantes tiene mucho trabajo por delante. En tres semanas han tenido tres novedades determinantes: el fichaje de Barea, la recuperación de Jackson tras cuatro meses de lesión y la contratación de Jota Cuspinera como nuevo entrenador de la entidad madrileña. Todo ello es un caldo de cultivo para empezar a cosechar victorias que no llegan desde el pasado seis de diciembre. Adaptar esos cambios al juego es una tarea complicada que exige resultados inmediatos; todo lo contrario a un Monbus Obradoiro totalmente asentado en su estilo y que priorizará el recuperar su mejor versión física para sumar nuevos triunfos.

El conjunto estudiantil basa gran parte de su esquema táctico en el bloqueo directo, ya sea en transiciones rápidas durante los segundos iniciales de posesión o después de invertir con una entrega sobre mano a mano. La mayor parte del tiempo el balón circula por el perímetro, no castigan con asiduidad el uno contra uno interior, lo cual no significa que no saquen partido a la zona con su rebote ofensivo por encima de las once capturas de media.

Por otra parte, la defensa es una de sus principales urgencias. A su baja velocidad en las lateralidades a la hora de ayudar y los desajustes persiguiendo en los bloqueos que generan un duelo interior contra exterior, debemos añadir que son el segundo equipo de la liga que más faltas comete.

Las amenazas individuales que poseen están muy marcadas. Avramovic es un anotador incansable; el zurdo serbio se va a los 15 puntos por encuentro y es muy veloz saliendo al contraataque. Le acompañarán: el talento puro de Jackson, la dirección de Barea y el esfuerzo bajo los tableros de Arteaga y Delgado, siempre presentes en la faceta reboteadora.

El equipo compostelano es consciente de sus errores y donde poner el foco en su evolución. Tras una primera parte excelente la pasada jornada, repetir esa ambición y trabajo defensivo será importante en esos momentos donde la falta de acierto no haga mella en el marcador. La superioridad en los porcentajes de tiro y asistencias con respecto al rival, colocan al Obradoiro como favorito a ganar.

Se podría decir que es un partido más importante a estas alturas de temporada. Solo dos victorias les separan y la pelea por el descenso se está poniendo cada vez más igualada. Los locales tienen más armas para conseguirlo. Un fuerte inicio de primer y tercer cuarto puede marcar la diferencia.