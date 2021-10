Un club de cantera, pase lo que pase

El CB Rosalía es un club de cantera. Su trayectoria, historia, el volumen de niños y niñas con los que trabajan y el rédito deportivo que obtienen los mantienen como referencia en Galicia y en España, siendo uno de las entidades con más presencia en los Campeonatos Nacionales de las diferentes categorías desde hace más de una década. La ilusión y la capacidad de entrega de jugadores y entrenadores permanece, aunque este verano la sección masculina ha sufrido un duro e inexplicable varapalo. “Somos un club de cantera por lo que hicimos y por lo que estamos haciendo, pero ahora mismo nos falta un equipo sénior. La sensación desde fuera es que se acabó todo, pero esa no debe ser la percepción”, subraya Castro.

La causa de que en este curso 2021/22 el Rosalía no cuente con su particular punta de la pirámide radica en un “problema que tuvimos tanto nosotros, como otros clubes, con la Federación Gallega de Baloncesto. Contábamos con que saldríamos en 1.ª Nacional, el equipo estaba montado, pensando incluso para poder ascender como hace dos años aunque luego no cogimos la plaza, pero al final los baremos que utilizó la FEGABA le justificaron para otorgar la plaza a otros equipos”. “De hecho los tres que quedamos fuera que somos Cambre, Ourense y nosotros nos estamos planteando si recurrir a la Justicia Deportiva. Pero aunque vayamos ya no habrá resolución este año”, detalla el coordinador del baloncesto masculino en el CB Rosalía. La solución que les dio la propia Federación autonómica tampoco revierte el daño porque sus jugadores ya han fichado en Noia, A Estrada y en el propio Obradoiro, así que desde la entidad han decidido competir con todos los chicos que conforman el equipo júnior también en la Segunda División. “Era volver a pelear por estar en EBA el año que viene y ahora a sabe Dios cuántos años estaremos en Segunda”, asume.