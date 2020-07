Un curso de éxito en el presente y de esperanza para el futuro

El ascenso del Compostela a Segunda División B supuso el broche de oro a una temporada en la que los éxitos no solo se vivieron en el primer equipo, sino que también las categorías de base fueron motivo de celebración. El club trabaja la cantera con el deseo de que los más jóvenes puedan llegar al primer plantel, de hecho ya lo hacen en los entrenamientos, y para eso el ascenso del juvenil A, al que se unieron dos equipos cadetes, suponen un paso adelante.

Son buenos tiempos en el Compostela. Las lágrimas de felicidad sustituyen a aquellas transmisoras de tristeza, que en más de una ocasión se vieron reflejadas en los ojos de la familia compostelanista en las dos fases de ascenso anteriores. Pero a la tercera fue la vencida. En la temporada más atípica por la pandemia del coronavirus, y seguramente de una forma jamás imaginada en la mente de los futbolistas, que tanto soñaron con el ascenso, el salto de categoría llegó en medio de un Balaídos vacío por el virus.

Pero el valor es el mismo, y el empate contra el Ourense CF vale un puesto en Segunda División B, cuatro años después. La moneda por fin salió cara, beneficiándose de una apuesta mantenida a lo largo de los últimos años, un estilo de juego reconocible protagonizado por futbolistas jóvenes, con proyección y vinculados a Santiago y Galicia.

Como ayer mismo recordaba el club a través de su página web, en un paso por su trayectoria más reciente, el Compostela se muda a Segunda B dejando atrás dos títulos de liga, tres participaciones en fases de ascenso, los títulos de Copa Deputación y Copa Federación (a nivel autonómico), y la participación en la Copa del Rey, superando una ronda. Todo ello en un período de cuatro años que se convierte en la base de lo que será el proyecto en Segunda División B.

BASE. Aunque el asalto a la categoría de bronce aún está muy reciente, la fiesta en el Compostela comenzó mucho antes, con un total de tres ascensos en las categorías inferiores: el juvenil A y dos equipos cadetes.

Aunque la primera victoria fue el aumento del número de integrantes de las categorías inferiores del Compostela, tal logro vino acompañado por el ascenso del juvenil A a Liga Nacional, del cadete A a División de Honor, y del cadete B a Primera Autonómica.

El crecimiento de los equipos de la base es fundamental para sustentar un proyecto que pretende nutrirse de futbolistas de la casa, vinculados a Santiago o a su entorno en su mayoría. Vital fue el salto del cuadro juvenil, que en el medio plazo intentará luchar por un puesto en División de Honor. Sería una forma de reducir el salto con respecto al primer equipo, pues Yago Iglesias ya los espera en Segunda B. Quizás no para jugar, pues son palabras mayores, pero la intención del club es que futbolistas juveniles y del filial sigan entrenándose y participando en el día a día de la primera plantilla. Tanto es así, que la dirección deportiva apostará por una plantilla no demasiado amplia para no cerrarles las puertas.