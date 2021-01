Un Día de Reyes de máxima exigencia para el Ulla Oil

Es una decisión que, por lo menos, acepta el debate. Resulta complicado de entender que una competición con la mayor parte de los equipos amateurs o semiprofesionales, como mucho, tengan partido de Liga un Día de Reyes lo que implica no solo de exigencia en las jornadas anteriores, festivas también, sino a la hora de impedir disfrutar de una fecha tradicionalmente familiar a quien practica este deporte por devoción y vocación.

Pero la FEB manda y esta tarde, a las 20.00 horas, el Ulla Oil Rosalía retoma el pulso a la LF-2 visitando al Maristas en A Coruña, un duelo que supone una repetición del que se jugó en Santiago hace apenas tres semanas, que entonces cayó del lado colegial por 88-72, y que de nuevo supone un enfrentamiento ante un rival directo en la lucha por la permanencia en la categoría de plata del baloncesto femenino español.

El grupo que dirige Chiqui Barros regresó a los entrenamientos este sábado después de apenas una semana de descanso y, desde entonces, no ha parado con un gran nivel de trabajo y mucha implicación. “Han sido sesiones duras porque este partido es importante, pero los 14 restantes lo son también”, afirma el técnico que asume que la preparación de cara al duelo de esta tarde no debe diferir tampoco en exceso de la que se hizo para el del pasado 17 de diciembre. “El mes de enero para las chicas es horrible por todos los exámenes que tienen en la Universidad y para poder doblar estamos trabajando a las nueve de la mañana y a las nueve de la noche”, señala aplaudiendo el compromiso de sus pupilas.

La principal variable con respecto el encuentro en el IES Rosalía es la presencia de las dos extranjeras de ambos equipos -Leticia Soares y Laura Huges-. “Ellas también recuperan a Ariadna González, una 4 que es muy buena jugadora. Tienen así dos interiores más por lo que el partido será parecido pero con más gente en la pintura. Puede haber algún matiz defensivo en situaciones de cambios, pero serán detalles”, admite el entrenador del Ulla Oil que señala a Andrea Pérez -8.ª máxima anotadora de la Liga con 13 puntos de media- como el “verdadero termómetro y referente” del Maristas.

Claves. Chiqui Barros entiende que “al aspecto emotivo será importante porque no deja de ser un derbi, compartimos objetivos y ellas son más experimentadas que nosotras”. “Sé que no van a demostrar más deseo, pero no quiero tampoco que hagan valer sobre el campo su saber estar para llevar el partido a su terreno, bien sea con los árbitros, con los contactos, con el nivel de dureza. Sobre eso hemos insistido mucho”, analiza y añade: “Esperemos que estemos bien atrás porque somos un equipo con mucho déficit físico siempre pero que tiene un nivel, sobre todo en estadísticas avanzada de puntos por posesión, de los mejores de la Liga. Somos un equipo defensivamente bueno y tiene mucho mérito porque somos un equipo pequeño”.

Quiere el ferrolano un encuentro “lo más dinámico posible a nuestro favor porque somos dos equipos que queremos hacer lo mismo”. “Hay que imponer el rítmo y eso se hace defendiendo”, insta de cara a un duelo clave para la clasificación.