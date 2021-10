Un empate que no sirve para contentar a nadie

Compostela y Bergantiños empataron a un gol en el Vero Boquete de San Lázaro, un reparto de puntos que fue un mal menor para el cuadro de Rodri Veiga y que dejó con hambre a los pupilos de José Luis Lemos. Porque el Compostela mostró dos caras. Fue superior en el primer tiempo, pero no consiguió certificarlo más que con un tanto de Rodrigo Escudero en una soberbia jugada. Tras el descanso el Bergantiños dio un paso adelante y los blanquiazules presentaron una cara más frágil, dubitativa. Empató Remeseiro tras un penalti de Matías sobre Cano, y ante el empuje rojillo el empate acabaría siendo la mejor noticia para el colectivo local.

El Compostela se adueñó del balón para proponer desde la posesión. Buscó un gol tempranero que abriera el camino con prontitud, como en los duelos precedentes. Y ya se cantaba el tanto en un disparo de Antas que se marchó al lateral de la red cuando no se habían cumplido ni cinco minutos.

A esa acción le siguieron malas noticias, en forma de lesión. Fer Beltrán tuvo que retirarse con un problema muscular. El partido marchaba por el minuto 14, pero ya le había dado tiempo de dejar muestras de lo mucho que puede aportar al equipo, defensivamente, con un robo de cartera de guante blanco a Remeseiro, y también en ataque. Rodri tuvo que modificar sus planes y en su lugar entró Jordan Domínguez.

Era una tarde lluviosa, en la que el viento dejaba su marca cuando el balón no rodaba pegado al verde. Al igual que el viento, también el Compostela intentaba llegar a rachas a la portería de Santi Canedo. Como en un cabezazo cruzado de Salado con el que culminaba desviado un centro de Rafa Mella desde la banda derecha. El extremo blanquiazul sacó el esmoquin y se dispuso a servir auténticas exquisiteces en forma de asistencias.

Aunque el gol partió de la otra banda, en toda una demostración de fuerza, poderío y velocidad de Rodrigo Escudero. Don Rodrigo, mejor dicho. Una arrancada pegado a la línea de cal le llevó al interior del área, donde no tuvo piedad ante Santi Canedo. El partido acariciaba la media hora y el Compostela, al fin, se adelantaba.

El cuadro de Rodri quería el balón y manejaba con acierto la presión para robar y maniatar a un Bergantiños que no podía desplegar su plan de partido, salvo aguardar y salir con velocidad a la contra. Pero tras el gol, el equipo rojillo dio un paso adelante, o el Compostela uno atrás, en esa coyuntura siempre difícil de calibrar. Chapu Brunet probó a Pato con un potente disparo lejano, e insistió en los últimos instantes del primer acto, con un remate de cabeza a centro de Cano en el que perdonó el empate. Antes, quien perdonó fue Primo, que tuvo en sus botas abrir distancias, al recibir una asistencia de Mella en boca de gol, en ese tipo de acciones que no suele errar.

La renta era demasiado exigua y no quedaba otra que buscar el segundo gol en la reanudación. Las intenciones las dejó claras Escudero, con un potente disparo que dejó temblando el palo corto de la portería de Canedo.

Fue un espejismo. Porque el Bergantiños se envalentonó, José Luis Lemos reajustó su pizarra dando el mando del centro del campo a Carlos López y volvió ese Compostela de dos caras, frágil por momentos, dubitativo, nervioso. El duelo se equilibró, el cuadro rojillo buscó la portería de Pato y el partido se convirtió en una sucesión de alternativas.

El empate empezaba a parecer un mal menor ante un Bergantiños mucho más seguro sobre el campo. El peligro del Compostela partía sobre todo de las botas de Parapar, que ingresó en lugar del lesionado Mella, y cuando no buscaba a sus compañeros para ponerles el pase procuraba el arco con sus disparos. Se acercaba el final y esa era le mejor noticia para el equipo de Rodri, que no acertaba a sacudirse el sufrimiento. El 1-1 no dejó a nadie contento.