Un gol de Josep Señé da el primer triunfo de la temporada al Lugo

Madrid. Un gol de Josep Señé dio el primer triunfo de la temporada al Lugo (1-0) y agravó el mal inicio de curso del Leganés, que se encontró con las intervenciones de Óscar Whalley y ejecutó 19 saques de esquina en el Anxo Carro sin lograr perforar la portería gallega. El Leganés, que encajó su tercera derrota en otros tantos partidos, dejó buenas sensaciones en los primeros minutos, pero el Lugo logró contrarrestar ese arranque de los madrileños, que desperdiciaron numerosos ataques prometedores.

Los de Hernán Pérez, que sorprendió con la titularidad de un debutante, Jesús Fernández, en el centro de la zaga ante la baja de Alberto Rodríguez, acumularon mucha gente por delante del balón y fueron más valientes que en las dos primeras jornadas. Con la iniciativa para los locales y el Leganés hundido en campo propio, el Lugo encontró lo que buscaba a los 28 minutos.

Señé abarcó campo en una jugada que comenzó con polémica, ya que Raba pidió falta de Xavi Torres, pero el colegiado dejó seguir, el centrocampista catalán interceptó un balón en la frontal, abrió para Loureiro, este tocó para Jaume Cuéllar y en el área apareció de nuevo el 8 del Lugo para cabecear con acierto.

El Leganés dio un paso adelante y el Lugo, dos atrás. José Arnáiz se echó el equipo a la espalda y empezó a amenazar a Whalley con un zapatazo lejano (m.35) que el arquero sacó a córner con una buena intervención.

El portero aragonés se convirtió una vez más en salvavidas. A los 38 minutos, logró despejar un remate de Raba tras una gran jugada de Naim, al borde del descanso se agigantó para que el atacante del Leganés no encontrara portería después de cogerle la espalda a la zaga, y en el descuento desvió un zurdazo de Arnáiz.

El árbitro no vio cesión en un pase de Josema a Dani Jiménez a los 57 minutos y Chris Ramos, con la oposición de Omeruo, no pudo conectar con acierto una asistencia de Clavería en el 62. Los ‘pepineros’, en el 82, tuvieron el empate en un mano a mano de José Arnáiz, que no encontró portería. EFE