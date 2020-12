Un Obra mágico por Navidad

Santiago. Feliz, aunque con el gesto preocupado por la lesión de su capitán, quiso Moncho Fernández precisamente comenzar su valoración del encuentro recordando el por qué de un final apretado tras 35 minutos excelsos del Obra: “Cuando a falta de 6 minutos se lesiona Pepe nos deja un poco preocupados a todos y aparece un momento de dudas en la toma de decisiones, alguna pérdida, con mucho acierto por parte de Zaragoza que logra correr, y nos hace daño”.

Después ya se centró el entrenador del Monbus en alabar la puesta en escena de los suyos. “Creo que hemos hecho 35 minutos increíbles, espectaculares. El equipo ha sido superior en todo, en ritmo de juego, en lectura de las ventajas, con muchísimo acierto, hemos sabido frenar el ritmo de contraataque de Zaragoza, el equipo más rápido de la Liga, hemos sido buenísimos en el rebote de ataque lo cual nos ha dado muchísimas opciones, hemos estado bien en el uno contra uno defensivo, en la defensa del pick and roll, hemos hecho un despliegue enorme de lucha, de trabajo y eso ha permitido que nos hayamos llevado una victoria contra un equipo rapidísimo, muy físico, con muchísima calidad individual”, se recreó el compostelano que no dudó en felicitar “a los jugadores porque después de esta semana con tres partidos muy difíciles, pese a que solo nos hemos llevado una victoria, han hecho muy buen trabajo, con muy buenos momentos de baloncesto”.

Entiende Moncho Fernández que por fin fueron “capaces de que el buen juego se haya traducido en una victoria” y subraya que siempre confió en la capacidad de reacción de sus jugadores tras el bofetón anímico del jueves y esa racha de 7 derrotas consecutivas. “Jugar en la Liga Endesa, con los mejores, siempre es un acicate y no tenía dudas de que el equipo saldría con todas las ganas”, insistió.

Reconoce el entrenador que es “lógico que aparezcan fantasmas” cuando el Zaragoza ajustó la diferencia en la recta final, pero que el grupo intentó entonces “focalizar lo que teníamos que hacer, romper su presión, llegar al ataque, leer la defensa de cambios que nos empiezan a hacer y manejar las ventajas que tenemos”.

Felicitó también a Robertson porque “ha hecho un partido enorme con mucho acierto, ha sido capaz de anotar y de generar para sus compañeros y finalizar las ventajas que el equipo le creaba” y reconoció que es pronto aún para saber el alcance de la lesión de Pozas: “Habrá que seguir los plazos y ojalá no sea mucho”.

Por su parte, Sergio Hernández reconoció que “veníamos con una idea y no la pudimos desarrollar”. “Lo que sucedió al final fue algo digno de un equipo que tiene orgullo, que quiere competir hasta el último momento y está avergonzado”, subrayó. El técnico del Zaragoza asumió que la “idea era presionarlos arriba y quitarles minutos de posesión y no lo hicimos en ningún momento”. “Hoy no fuimos nosotros”, reiteró. C.G.