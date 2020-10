Artis Gilmore, dinosaurio en Sarajevo

INVITADO Fernando Díez, entrenador valenciano del C.B. Andros Burjassot, compartió equipo con Gilmore en 2002. Lo cuenta para EL CORREO. “Fue en Sarajevo, entonces, aparte de jugar en Segunda Nacional, era militar y estando en Bosnia se creó una liga en la base americana. A mitad de temporada se hizo un All Star y para darle más glamour y, tal y como son los americanos, trajeron a Gilmore y Spud Webb. Fue increíble. Yo jugaba en el Claret Benimaclet (hoy EBA) y venía del Alboraya y Burriana, de 2.ª Nacional. Era 3/4 (mido 2,01). Ese año me destinaron a Sarajevo a la base americana de Camp Butmir, donde había un contingente de unos 50 militares españoles, más los de otros países. En ese periodo se creó una liga de baloncesto con siete equipos estadounidenses (de varias bases americanas de Bosnia), uno italiano, uno francés, uno búlgaro, el bosnio, otro griego y el español. Como hecho adrede, coincidimos varios jugadores españoles que habíamos jugado en categorías relativamente altas y acabamos subcampeones tras el equipo estadounidense de Tuzla. A mitad de esa temporada que duró cinco meses se hizo un All Star donde participamos dos españoles y la sorpresa fue sumar a estos dos jugadores que estaban haciendo un tour por distintas bases. A mi me tocó con Gilmore, que se involucró más que Webb, charlando con la gente, bromeando y participando en el partido de forma más activa... con sus 2,18 m no tuvo problemas para reinar en la zona”.