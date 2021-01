Un partido de más de tres puntos para el Compostela en su visita al Helmántico

El Compostela visita esta tarde al Salamanca, colista del subgrupo IA de Segunda División B, en el partido correspondiente a la novena jornada, aplazado en su día por la nieve que dejó el temporal Filomena (16.30 horas).

El Helmántico acogerá un duelo marcado por el estado del terreno de juego, helado en gran parte en el choque del pasado domingo entre el Salamanca y el Deportivo. El césped “vai ser un condicionante”, avisa el técnico del Compostela, Yago Iglesias. El entrenador apuesta por “ser máis que nunca o Compostela recoñecible”, pero también apunta que habrá que ver “como esta o campo, porque unha cousa é ter un estilo definido e outra cousa pegarte un tiro no pé”. Las condiciones del verde podrían obligar a un estilo de juego más directo, un plan que no suele usar el cuadro blanquiazul. “Non temos recursos para ese xogo tan directo pero temos recursos para facer fronte ao partido”, asegura Yago.

Una victoria compostelanista en el Helmántico dejaría muy tocado al cuadro charro y a un rival prácticamente descartado en la lucha por la permanencia, pues el Salamanca ocupa el último puesto, con cuatro puntos, por los doce del Compostela. Por eso, y también por su propia filosofía, el preparador de la SD avisa que no se conformaría con otro empate: “Eu sempre saio a gañar, xogue en Salamanca, en Riazor ou no Camp Nou. Eu sempre plantexo os partidos para gañar, nunca me vou conformar co empate”.

Esta será la primera de las dos salidas que aguardan al Compostela en una semana en la que pondrá a prueba su imbatibilidad, primero en el Helmántico, y el domingo en Riazor. El colectivo de Yago Iglesias no pierde desde la primera jornada y acumula tres encuentros sin encajar. Pero también dos sin marcar. Y es que el partido se presenta como una reválida al sabor amargo del empate contra el Unionistas. El Compostela lo hace todo bien, hasta el punto de sentir cierta frustración por no derrotar a todo un líder, pero la pelota no quiere entrar. Marcar será, una vez más, el camino para que el equipo obtenga el rédito que por sus actuaciones merece.

Aunque su rival de esta tarde tiene la pólvora todavía más mojada. El Salamanca no ha marcado en las últimas cinco jornadas, un síntoma más de una situación que provocó el relevo en el banquillo. Lolo Escobar vivió su estreno con un empate ante el Deportivo, punto que puso fin a una serie de seis derrotas. De hecho, la mano del nuevo técnico ya se empieza a notar. “Destacaría a súa mellora na liña defensiva coas fichaxes novas, e incluso tamén no ataque con xogadores que chegaron novos. Ten un posicionamento máis equilibrado, cun 4-1-4-1”, analiza Yago sobre su oponente.

No se prevén cambios en el once charro con respecto a la última jornada, aunque la plena actividad de esta semana introduce ciertas incógnitas, también en el Compostela. Está por ver si Yago apuesta por dosificar a sus futbolistas en un equipo en el que recupera a Casas, que deja la enfermería vacía. “É unha das primeiras xornadas que temos a todos, e en función diso podemos plantexar novas variantes”, contempla el entrenador. “Dáche posibilidade de xogar con tres centrais, de xogar con dous pero unha perna natural para que nos dea cousas distintas na saída de balón...”, abunda, tras la recuperación del capitán.

Aunque ahora con otro nombre, el Salamanca es el antiguo Salmantino, verdugo de la SD en el play-off de 2018.