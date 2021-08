Un partido ‘triple A’ del Lugo para ganar al Valladolid

LIGA SMARTBANK El talento del Valladolid se encontrará en el Ángel Carro con la muralla del Lugo, a la que nunca ha derribado en el fútbol profesional y que exigirá un partido eficiente de los locales, un “triple A”, según su técnico Rubén Albés, para dar continuidad a los precedentes y mantenerse invictos esta temporada, aunque aún no conocen la victoria.

Manu Barreiro está entre algodones por una lesión que se produjo en un entrenamiento esta semana y Carrillo está de baja por una pubalgia que le obligó a pasar por quirófano, por lo que la punta de lanza estará entre Joselu y un ex del Valladolid, Chris Ramos, que regresó este verano al club gallego en propiedad tras la cesión del curso pasado. El que repite préstamo por parte de los pucelanos y, en consecuencia, no podrá estar en el césped por una cláusula de su contrato es el defensa compostelano Diego Alende, otra baja sensible en una línea en la que es duda por unas molestias en la zona inguinal Alberto Rodríguez y en la que no puede participar Álex Pérez, recién llegado, al encontrarse sin ritmo de competición.

El Real Valladolid, que ya cuenta en sus filas con dos nuevas incorporaciones, la de Hugo Vallejo y la de Cristo González, se enfrenta a un Lugo “bien trabajado”, según advirte su técnico Pacheta. carlos a. fernández