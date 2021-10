Un partido y dos caminos en la visita del Obradoiro al Betis

La temporada apenas acaba de comenzar, pero existen momentos en los que surgen partidos llave, de esos que pueden abrir la puerta hacia una situación de relativa tranquilidad o, por el contrario, conducir hacia una senda con más obstáculos. A ello se enfrenta el Monbus Obradoiro, que visita esta tarde al Real Betis (18.00 horas) en busca de un triunfo que repare sus heridas más recientes.

Ambos llegan tocados. Menos el Obra, que el pasado sábado se encontró con un borrón a su buena campaña en forma de contundente e inesperada derrota contra el UCAM Murcia, la mayor sufrida en Sar durante su periplo en la élite (70-104). Como el equipo santiagués ya había claudicado una semana antes, en la pista del Baskonia, sin apenas competir (91-70), la de hoy parece una buena ocasión para recuperar sensaciones. Más si cabe sabiendo que a continuación esperan Tenerife y Barça, aunque ambos en casa.

El momento del Betis es más dramático. Aunque la intención del club verdiblanco en verano era armar un plantel que evitase el sufrimiento de los últimos años, con un descenso incluido en el curso 2017/18, el proyecto de Joan Plaza todavía no carbura. Ganó al Andorra en la primera jornada y a partir de ahí encadena cinco derrotas por una diferencia media de 27,4 puntos. Por eso es colista.

CON TODOS. No hay bajas. El Obra contará con Laurynas Beliauskas, el único tocado de la semana tras sufrir un leve esguince de tobillo en el último partido, y el Betis también dispondrá de todo su plantel. Pese al contexto, el técnico obradoirista Moncho Fernández afirmaba el jueves que desconoce qué posición ocupa su rival. “Sé que el Betis está formado por los jugadores que está formado, que tienen la experiencia y la calidad que tienen, y sé de lo que son capaces. Centrarse en estos aspectos es absurdo, nuestra mente está puesta en Pepe, Evans, Carrington, Almazán, Todorovic, Vitto Brown, Bertans... Ahí es donde nos centramos”, enfatizó.

El santiagués tampoco se confía ante los números del cuadro hispalense: líder en puntos recibidos (93,5), último en encestados (71,3) y en porcentaje de tres puntos (29,7 %), antepenúltimo en los de dos (48,6 %) y primero en pérdidas (18). “Todo el análisis que yo puedo hacer es un poco de barra de bar, porque no estoy dentro de ellos y no puedo saberlo, pero sí es cierto que hay jugadores con unas habilidades, o que han demostrado unos porcentajes en su experiencia profesional, que por lo que sea no están metiendo”, arguye. “Todo influye porque no solo es la defensa rival, también es tu estado anímico, que no ganas y en ocasiones pues esa presión, inseguridad, falta de confianza... Nos pasa a todos”.

El entrenador del Betis, Joan Plaza, confesó ayer que en el trabajo semanal ha sido importante el factor psicológico para evitar que los parciales que sufre su equipo acaben hundiéndolo. “Repasado está, tampoco queremos obsesionarnos con algunos momentos o rivales, pero hay agujeros negros en los partidos que debemos evitar. Eso se hace con el trabajo de todos y partiendo de la responsabilidad individual de cada uno”, afirmó el catalán, que antes de tomar las riendas del banquillo verdiblanco en noviembre de 2020 estuvo analizando la metodología del Obradoiro en Sar.

“Ya les he dicho a los jugadores que nos dejemos de cuentos: esto es un tema de actitud, profesionalidad, orgullo, saber sufrir, resiliencia, no bajar los brazos nunca. Por uno mismo, por el jugador, que continúa su carrera, por su familia, por el club que le paga, por el aficionado que cree en él, por el que paga un carné para ver un espectáculo... Hay muchas razones para no rendirse”, recordó.

Ambos equipos están advertidos de lo que se van a encontrar enfrente esta tarde y desean pasar página del pasado reciente para encarar el futuro reforzados. Solamente uno podrá hacerlo.