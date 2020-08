“Un paso importante en mi carrera”, dice Vadillo al llegar al Celta

Vigo. El extremo Álvaro Vadillo considera que con su fichaje por el Celta de Vigo ha dado “un paso importante” en su carrera deportiva, después de jugar las últimas dos temporadas en el Granada, con el que logró la clasificación para la Liga Europa.

“Vengo de un club en el que hemos hecho un año extraordinario, pero fichar por el Celta es un paso importante. Estoy muy orgulloso y feliz de formar parte de este gran club. Aún no he podido conocer a fondo lo que es esta gran institución, pero es un proyecto que estoy seguro que, deportiva y personalmente, me hará crecer”, declaró.

Tras firmar su contrato hasta junio de 2023 junto al presidente Carlos Mouriño en A Sede, Vadillo se definió como “un extremo pegado a banda” que se siente “cómodo” jugando tanto por la izquierda como por la derecha.

“Mi filosofía siempre ha sido la de ir con humildad, paso a paso en cada entrenamiento y en cada partido. Espero ayudar al Celta este año”, indicó el futbolista andaluz, quien se reencontrarácon Santi Mina, Rubén Blanco y Denis Suárez, con los que coincidió en las categorías inferiores de la selección.

Formado en las categorías inferiores del Betis, con el que debutó en LaLiga Santander con apenas 16 años, el extremo gaditano disputó 63 partidos en Primera, 22 de ellos en el curso que acaba de finalizar con el Granada – 1.225 minutos de juego y tres goles-.

“El Celta tiene una plantilla de mucha calidad. Iago Aspas o Nolito son jugadores espectaculares”, aseguró Vadillo.

AL TAJO. La plantilla del Celta comenzará hoy los entrenamientos en grupo en A Madroa, después de someterse durante los últimos dos días a diversas varias pruebas físicas. Óscar tendrá a sus órdenes a 30 jugadores. d. m.