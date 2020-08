Pat Riley, chanel, gomina y Dom Pérignon

80-90’S Asier Hormaechea, entrenador de Askartza Saskibaloia (Leioa, Bizkaia), recuerda así a Riley: “Me impresionaba verle en Cerca de las Estrellas, el programa que presentaba en La Dos Ramón Trecet, con los Lakers de Magic, los Celtics de Bird y los Bulls de Jordan... Frente al resto de entrenadores de los años 80-90, veías a ese entrenador engominado y te hacía gracia, con el traje peripuesto con ese aspecto siempre muy serio, yo pensaba... este entrenador tiene que ser superduro... Entonces yo no entrenaba, jugaba y no me fijaba en la parte táctica suya pero el tiempo me convirtió luego en coach y, no hay duda de que hoy Riley es uno de los técnicos de referencia mundial”. Y Rafa Ruiz, entrenador del Oribeltza (Portugalete, Bizkaia) completa el análisis: “Pat Riley me empezó a gustar cuando con New York, un equipo normalito, llegó a las finales contra Houston en 1994, y no ganó otro anillo porque tenían enfrente al mejor Olajuwon. Recuerdo que esos Knicks defendían mucho con 2x1 y que fue todo un ejemplo ver cómo motivaba Riley a sus jugadores, Ewing, Oakley, Mason... Riley era una pasada.

Cuando un coach llega a finales NBA con diferentes equipos, quiere decir mucho sobre sus virtudes”.

CURIOSIDAD: La final de 1993-1994 entre Nueva York y Houston es una de las más ajustadas de la historia de la NBA; los siete partidos tuvieron una diferencia de nueve puntos o menos pero fue rácana en ataque, en ninguna jornada se anotaron más de 93 puntos.