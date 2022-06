Un torneo metido con calzador

HABRÁ QUIEN le encuentre alguna razón de ser a esta Liga de Naciones metida con calzador por la UEFA para cubrir el hueco dejado por el Mundial pero que desde el punto de vista puramente deportivo resulta difícil dar con algo que justifique este engendro de campeonato que ni los propios interesados, esto es, seleccionadores y muy especialmente los jugadores, se tomaron en serio.

Ya se sabe que en fútbol cualquier resultado puede darse pero resulta ciertamente curioso, echando un rápido vistazo a los distintos grupos, comprobar como selecciones del nivel de Francia o Inglaterra, por poner solo dos ejemplos, figuran en el último lugar con dos puntos en cuatro partidos, lo que demuestra claramente el interés con que ambos conjuntos se tomaron la competición.

Por lo que respecta a España, que es la que en estos momentos nos ocupa, empezó con serias dudas en sus dos primeros partidos para luego apuntarse sendos triunfos ante Suiza y República Checa que la han encaramado al frente de su grupo, con un punto de ventaja sobre Portugal y a falta de dos partidos que se disputarán el próximo mes de septiembre.

El cuadro de Luis Enrique ni decepcionó ni entusiasmó, que es lo mejor que se puede decir vistos estos cuatro partidos en los que el seleccionador aprovechó para dar oportunidades a casi todos los convocados y ver cómo respondian ante rivales de nivel. La verdad es que muy poco en limpio ha podido sacar el asturiano que tiene en mente un armazón de equipo del que no se desprenderá, salvo lesiones, y luego una serie de alternativas bastante definidas a estas alturas de la temporada con solo dos o tres incógnicas que irá despejando cuando se acerquen las fechas del Mundial y vea la respuesta de esos hombres en el primer tercio de una temporada que echará a andar en las primeras semanas de agosto.

En la portería un fijo, Unai Simón, en el que el seleccionador confía ciegamente a pesar de que en un principio su convocatoria había despertado muchos recelos y más después de algún fallo clamoroso que hizo que parte de la prensa lo cuestionase. Para el centro de la defensa un inamovible, Laporte que realizó una temporada espléndida en el City, al que acompañarán con casi total seguridad Pau Torres y Eric García. El azulgrana sigue siendo de la partida a pesar de que desde un primer momento fue objeto de fuertes críticas por su falta de contundencia pero al que Luis Enrique mantiene porque para él no hay otro mejor en su puesto.

El problema en defensa está centrado en los laterales, especialmente en la zona derecha donde Carvajal en buenas condiciones sería un fijo pero en estos últimos partidos ha dado muestras de no encontrarse bien y su puesto podría estar reservado para Azpilicueta, un veterano que conoce sus limitaciones y no se complica la vida cumpliendo siempre con solvencia. Para el lateral izquierdo ahora mismo hay un titularísimo que no es otro que Jordi Alba al que podría acompañar Gayá, pues Marcos Alonso no acaba de ofrecer las mismas prestaciones que en el Chelsea.

La zona donde apenas tiene dudas el seleccionador es en el centro del campo donde dispone de varios hombres fijos, a saber, los azulgrana Busquets y Gavi. El pivote, al contrario que Marcos Alonso, ofrece en la selección un mayor nivel que en el Barcelona y hoy en día es inanovible, al igual que el jovencísimo Gavi que ha vuelto a ganarse los elogios de público y crítica con sus sobresalientes actuaciones, especialmente ante Suiza.

Otro que cuenta con la confianza del seleccionador es Rodri que se le supone un sustituto de lujo para dar descanso a Busquets y del que se espera que de una vez por todas ofrezca en La Roja las mismas prestaciones que en el equipo de Pep Guardiola donde cuajó una campaña para enmarcar. Asimismo Koke también sería de la partida y con toda seguridad Pedri si recupera el tono de hace un año. Pero luego hay ramillete de jugadores que tendrán que ganarse el puesto en los próximos meses, entre ellos Thiago Alcántara que completó una gran temporada en el Liverpool, sin olvidar a Soler que siempre que se le llama, cumple y a Marcos Llorente por su versatilidad.

Y en el ataque, como diría Ronald Koeman, hay lo que hay y no podemos pedir más. A falta de saber como andará el joven Ansu Fati, al que Luis Enrique llevó de ‘invitado’ más que nada para que se integrase en el grupo, y que de recuperar su mejor nivel estará en el once titular, tenemos a Morata que también es un fijo del seleccionador por su entrega y pasión y Sarabia al que Luis Enrique saca el mejor partido. Luego el técnico cuenta con un grupo de jugadores de los que deberá llamar a dos o tres, entre ellos están Olmo, Moreno, Ferrán Torres, RDT, o Marcos Asensio, que se desenvolvió muy bien en los minutos que le dio.