Un último asalto con sabor a despedida en la distancia

El Compostela cerrará esta tarde la temporada de su regreso a Segunda División B, rindiendo visita al Langreo (Nuevo Ganzábal, 18.00 horas), ya sin objetivos, con los puestos de ascenso a Primera Federación fuera de su alcance y el descenso evitado hace tiempo. Será un encuentro con sabor a despedida, no solo de la campaña en curso, sino también de varios jugadores y quién sabe si también del técnico.

La liga termina esta tarde en Langreo para el Compostela. Aunque el partido, más allá de poner tres puntos en juego con los que evitar el puesto de colista en la segunda fase, queda ensombrecido por los rumores de cara a la próxima temporada. Poco se ha hablado del encuentro y sí del futuro durante los últimos días, seguramente más desde el ámbito de los aficionados y de los propios medios de comunicación, pues los jugadores se marcan el reto de acabar la temporada con profesionalidad.

Aunque hay ganas de vacaciones, eso nadie lo esconde. De hecho, el partido fue adelantado a la jornada de hoy para dar por concluido el curso cuanto antes. Ya sin objetivos la liga se está haciendo demasiado larga para el Compostela, que no acaba de encontrar sensaciones en la fase de ascenso a Primera RFEF, después de un inicio de campeonato en la que hizo gala de un fútbol de quilates.

Esa interpretación, que rayó a gran altura durante buena parte de la temporada, es la que provoca que el de hoy sea el último encuentro para varios integrantes de la plantilla, y cabe la posibilidad de que también para su entrenador, Yago Iglesias.

El técnico santiagués acaba contrato, y tal como se está convirtiendo en costumbre año a año, él y el club tendrán que volver a sentarse para abordar su renovación. Después de un primer contacto informal, Yago y el director deportivo, Manuel Castiñeiras, empezarán a hablar en serio a comienzos de la próxima semana. El guion es similar al de temporadas anteriores, aunque con algunos matices. Iglesias volverá a pedir un nuevo esfuerzo a la entidad presidida por Antonio Quinteiro, una muestra de su intención de que el proyecto siga creciendo. Porque Yago también quiere crecer como entrenador.

Hasta aquí, todo normal, siguiendo la misma línea de los últimos años. Esta vez la diferencia puede estar en los rivales que se va a encontrar el Compostela en su negociación. Si bien estas temporadas el actual técnico blanquiazul no gozó de grandes ofertas a nivel nacional, esta vez la situación podría cambiar. El cartel de Yago se ha revalorizado y el Celta B es uno de los equipos a los que gusta.

Pero en primer lugar escuchará al Compostela y conocerá el próximo paso del proyecto. Un proyecto en el que ya no estarán varios de los futbolistas que esta temporada levantaron al público de sus asientos en más de una ocasión. Futbolistas como David Soto, Bicho, Miki Villar o Brais Abelenda terminan contrato, y sus nombres están apuntados en más de una agenda. Langreo podría ser la última parada para varios de ellos. También finaliza Primo, maltratado por las lesiones esta campaña.

A POR LA VICTORIA. En cuanto el árbitro pite el final comenzarán los rumores, pero mientras el balón no deje de rodar el Compostela intentará cerrar el año con buenas sensaciones y una victoria que regalar a sus aficionados, aunque sea en la distancia. El primer intento de agasajar a la hinchada con un triunfo en la última jornada en el Vero Boquete no salió según lo previsto y el vestuario afrontará la cita final en Asturias con ganas de resarcirse.

Aunque no haya grandes objetivos en juego la plantilla tiene varias razones por las que pelear esta tarde. Después de una segunda fase descafeinada el equipo podrá demostrarse que no se ha olvidado de ganar. También que sabe imponerse a domicilio fuera de Galicia. Y, de paso, huir del farolillo rojo al término de la competición. Sin ganar desde el 21 de febrero, cuando venció en Pasarón, los cuatro empates y otras tantas derrotas que le siguieron no son el desenlace que se merece este equipo.

No podrán ayudar a terminar con un buen sabor de boca Hugo Sanmartín, Juampa, Josiño ni Joel, lesionados. Con cuatro bajas, Yago Iglesias intentará repartir minutos y apostará por realizar cambios en el once habitual, dentro de las posibilidades.