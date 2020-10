Un único triunfo deportivista en sus visitas al Compostela

El Vero Boquete de San Lázaro acoge esta tarde el undécimo derbi de liga entre Compostela y Deportivo, el sexto en Santiago. De todos los disputados en la capital de Galicia con anterioridad el conjunto herculino solo se llevó la victoria en uno de ellos, durante la temporada 94-95, en el primero que se celebraba en Primera División.

El primer derbi de la historia entre el Compostela y el Deportivo se disputó el 30 de noviembre de 1980 en Riazor, un duelo correspondiente al campeonato de liga de Segunda B. Ambos equipos vuelven a verse las caras de nuevo en dicha categoría, aunque esta vez en Santiago, donde el primer choque entre ambos, en abril de 1981, se resolvió con un empate a dos goles. Aquella fue la única vez que estos dos equipos coincidieron en la categoría de bronce, hecho que se repetirá hoy, 39 años después.

Santa Isabel fue el escenario de la primera visita del Deportivo al Compostela, en una cita que guarda paralelismos con la que se disputará esta tarde. Al igual que en esta ocasión, por aquel entonces el Deportivo acababa de descender a Segunda B, división en la que el Compostela era un recién ascendido. De nada sirvió el cartel de uno y otro, pues aunque el encuentro terminó en empate fue la SD la que mereció la victoria. “El marcador de Santa Isabel miente”, reza el titular de EL CORREO GALLEGO en la crónica de aquel partido.

El empate supo a poco en el seno compostelanista, narran en su crónica Emilio Navaza, Víctor Tobío y José Luis Iglesias. El Compostela fue a remolque durante todo el partido, el Deportivo se adelantó dos veces y en dos ocasiones neutralizaría la ventaja la SD. Con 2-2 en el marcador el cuadro de Santa Isabel aún podría haberse llevado los tres puntos, al disponer de un penalti que acabaría errando Berto a cinco minutos de la conclusión. La jugada no estuvo exenta de polémica, como en todo duelo de rivalidad que se precie. “Se le presentó al equipo de José López la oportunidad de adelantarse en el marcador al señalar el colegiado con penalti un barullo entre el portero herculino, un defensa y Jorge. Nosotros, en honor a la verdad, no pudimos apreciar si hubo o no penalti, lo que sí vimos fue como caía Jorge y el rechace lo aprovechaba Pol para marcar. Como el colegiado había pitado con anterioridad, el gol no tenía validez”, explica la crónica. Después llegaría el error de Berto, dejando en tablas la primera contienda en Santiago.

Antes, Traba había hecho el 0-1 en el minuto 8, Prol puso el empate en el 32, Villanueva adelantó de nuevo al Deportivo de penalti en el 43 y Toño establecía la igualdad definitiva a los 70 minutos de juego.

FUNCIONÓ LA REVENTA. Contrariamente a lo que ocurrirá hoy por el coronavirus, el primer Compostela-Deportivo y el único en Segunda B fue presenciado en directo por seis mil espectadores, que poblaban Santa Isabel en una tarde lluviosa que dejaba un campo embarrado.

La visita de la escuadra deportivista hizo que funcionara la reventa, aunque Santa Isabel no llegó a llenarse. Aun así presentaba una gran entrada y las colas fueron constantes en las taquillas. Nada de eso podrá ocurrir hoy.

DOS VICTORIAS DEL COMPOS. En el total de los diez derbis disputados hasta el momento por Compostela y Deportivo la suerte fue más propicia al cuadro herculino, que se adjudicó el triunfo en la mitad de los choques celebrados. Los cinco restantes dejaron dos victorias del Compostela y tres empates.

El Deportivo solo pudo ganar en una de sus cinco visitas a Santiago, en la temporada 94-95. Fue el primer derbi en Primera División (antes se habían disputado los dos de Segunda B, con un empate y un triunfo deportivista). Aquella campaña los tres puntos serían para el SuperDépor en las dos ocasiones, ambas por un gol a cero. Bebeto marcaba en San Lázaro, haciendo lo propio Julio Salinas en el duelo celebrado en Riazor.

La primera victoria del Compos se produjo al año siguiente, con el 4-0 de San Lázaro (marcaron Fabiano (2), José Ramón y Ohen). En la segunda vuelta se impuso el Dépor por 2-0 (Aldana y Bebeto). La temporada 96-97 dejó un 0-0 y un 1-0 en Riazor (Rivaldo). El curso 97-98 registró un 0-0 en San Lázaro y la goleada del Compos en Riazor, en el último derbi de liga, por 2-6 (Naybet y Djalminha; Sion (3), Bellido, Fabiano y Viedma).