Una final mundialista para España: solo vale ganar

eurobasket Las selecciones de España y Rusia, lejos de haber acabado su participación en el Eurobasket 2021, tras haber sido eliminadas por Serbia y Bélgica, respectivamente, disputarán este sábado (15.00 horas) una auténtica final en la que se juegan su participación en el Mundial del año que viene.

La FIBA cambió el formato de clasificación para el Mundial y por parte de Europa irán al premundial, que se disputará en el mes de febrero, las seis primeras clasificadas en el Eurobasket. No hay otra opción y por eso el partido ante Rusia es una auténtica final. Si se gana se participará en uno de los cuatro premundiales, con cuatro equipos cada uno y de los que sólo el último no se clasificará para Australia 2022. Si se pierde, la selección no tendrá actividad el año que viene. De ahí la importancia del partido.

España lleva participando de forma ininterrumpida en la cita mundialista desde 1994, siete campeonatos seguidos, y en los tres últimos subió al podio: bronce en 2010, plata en 2014 y bronce en 2018. Por lo que no estar siquiera en Australia 2022 sería un palo muy grande.

Rusia era una de las favoritas para la lucha por las medallas en el Eurobasket, igual que España, y ahora ambas se ven abocadas a una final en la que se juegan todo el año 2022.

Vuelven Abalde y Torrens. Por otra parte, tanto Alba Torrens como la viguesa Tamara Abalde, ausentes en el Eurobasket tras contagiarse de COVID, han superado sus respectivos reconocimientos médicos y estarán listas para reintegrarse al equipo nacional con vistas a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Ambas dieron positivo a una semana del Eurobasket durante las pruebas PCR establecidas en los protocolos de seguridad de la FIBA y la FEB.

De esta forma, se perdieron el torneo y en su lugar fueron convocadas Laura Quevedo y la ourensana Paula Ginzo. Ahora, las dos están plenamente recuperadas y se concentrarán junto al resto de sus 12 compañeras el próximo 5 de julio, cuando comenzará la preparación con vistas a los Juegos. agencias