Una Fórmula-1 mucho más abierta

LOS RECTORES de la Fórmula 1 parecen, por fin, haberse dado cuenta que con el actual sistema de competición acabarían por expulsar a los aficionados de los circuitos y eso a pesar de que el último mundial tuvo emoción hasta la última prueba en la que Verstappen consiguió imponerse a Hamilton en un final que hacía tiempo que se veía.

Pero como quiera que la cosa no pasó de ahí, en la actual temporada, que constará de 23 grandes premios y que echará a andar el próximo 20 de marzo en Baréin rematando el 20 de noviembre en Abu Dabi -los petrodólares mandan-, se ha puesto en marcha un profundo cambio en las reglas técnicas que, en teoría, están llamadas a revolucionar la competición.

Según palabras del COE de la F-1, Stefano Domenicali, los nuevos coches “deberían permitir a los pilotos estar más cerca unos de otros y, por lo tanto, luchar entre sí de forma aún más intensa. De todos modos, el ex responsable de Ferrarri ya adelanta para que nadie se llame a engaño que esta nueva reglamentación no prevé que la brecha se estreche ya desde las primeras carreras. Habrá que dar tiempo al tiempo para que los equipos vayan aclimatándose a los cambios técnicos y no todos van a dar con la tecla desde las primeras de cambio.

La ampliación del calendario, algo que ya se intentó la pasada campaña pero que no pudo llevarse a cabo debido a las restricciones impuestas por la pandemia, también va a ayudar a que las fuerzas se igualen y que al final la pericia de los pilotos se imponga a la mecánica, algo ahora mismo impensable lo que hacía que desde principios de temporada ya se conociese los que iban a estar en la ‘pomada’ y los que iban a hacer de simples comparsas.

Cierto que ahora mismo es difícil pensar que escuderías como Mercedes o Red Bull, auténticos dominadores las últimas temporadas, no vayan a estar luchando por los podios, como difícil es pensar que tanto Verstappen como Hamilton no vuelvan a protagonizar un duelo como el de la pasada temporada. De lo que se trata es de igualar fuerzas y que sean otros los pilotos que se sumen a la lucha por estar en lo más alto del cajón.

Y en esa igualdad de fuerzas tiene puestas la afición española sus esperanzas para ver si los dos pilotos -Carlos Sainz y Fernando Alonso- vuelven a hacernos vibrar como hiciera el asturiano hace ya unos cuantos años a los mandos del mítico Renault con el que consiguió dos campeonatos.

Hace quince años que la escudería Ferrari ganó su último título y ahora mismo tienen puestas sus esperanzas en Carlos Sainz que el pasado año hizo una gran temporada pilotanto por primera vez un coche de la laureada escudería italiana y que a tenor de lo que se está filtrando preocupa en Mercedes la evolución de sus coches. Su diseño rompe con todo lo visto hasta la fecha y al decir del jefe de la escudería, Mattía Binotto “Ferrari nunca ha tenido una suspensión trasera como esta. Hay mejoras técnicas, avances que no se pueden ver”. “Son el nombre más grande de la Fórmula 1, y no puede ser que no luchen por ganar carreras y por títulos”, afirma Toto Wolff, jefe de Mercedes.

Al lado de Sáinz, que hizo quinto el pasado año, tras los Red Bull y los Mercedes que coparon las cuatro primeras plazas de la clasificación final, volverá a estar Leclerc, que acabó a dos puestos de su compañero de equipo y que en un principio figuraba como primer piloto. En la habilidad de ambos deposita la escudería del ‘Cavallino Rampante’ sus esperanzas de volver a luchar por un título que no ‘huelen’ desde hace mucho tiempo.

Por lo que respecta a Fernando Alonso, al que muchos siguen considerando el mejor piloto del circuito, esta será su segunda temporada tras su vuelta al ‘circo de la Fórmula1-1’ y a pesar de contar con un coche que tenía notables deficiencias, acabó en décimo lugar, protagonizando alguna de las imágenes más espectaculares del Mundial.

El asturiano tiene una fe ciega en Laurent Rossi, CEO del Alpine, que prometió crear un motor “totalmente rediseñado y nuevo, más ligero y compacto, que permite colocarlo más cerca del piloto y así cambiar la posición del centro de gravedad”. Es más, ante la congelación de motores de este 2022, los ingenieros priorizaron ir a por más caballos de potencia en detrimento de la fiabilidad.

El nuevo Alpine fue presentado días atrás en París y llamó la atención por su avanzado diseño. El de la pasada temporada tenía un motor menos potente que sufría muchísimo en la parte híbrida. En los circuitos pequeños tanto Fernando como su compañero Ocon no sufrían tanto, pero luego se hundían en los tramos largos. De todos modos habrá que ver si la apuesta por una mayor potencia resulta efectiva. Saldremos de dudas cuando la F-1 eche a andar y para eso ya solo faltan tres semanas