Una lección de fútbol, otra de gestión

HAY UNA corriente de opinión que desvaloriza el juego de nuestra liga y después de las eliminatorias europeas, al menos, todo eso es discutible.

Hemos descendido de nivel al futbol español en estos últimos años por cierto complejo de inferioridad, sobre todo con respeto a la Premier League. Es cierto que perdimos estrellas, pero ahora están retornando algunos de los nuestros y ha subido el nivel medio una bestialidad.

En la Chámpions, muy pocos daban un duro por los representantes y ahí están con los ocho mejores. Tal vez esperaba más en la Europa League, pero tampoco estuvo tan mal. Ahora hablarán de dosis de fortuna, de flor y de mal día de los rivales, pero no resto merito alguna a la hazaña de tener tres equipos en octavos de final de la Chámpions y uno en Europa League, eso nos reporta prestigio, emoción, una eliminatoria más y muchos euros.

Posiblemente a algunos no les guste el estilo, el modelo, ni tener que recurrir al gen competitivo, pero se pasaron las eliminatorias con autoridad, antes puesta en duda. El Madrid con su historia, su gen, su competición favorita y el miedo escénico del Bernabéu. El Atlético de Madrid con el sello Simeone, lo tenía complicado, con un juego que sólo aplauden los colchoneros y sí que agrada en eficacia. También se suma el Villarreal, conjunto de la zona media, que quiere aspirar a todo, por lo pronto apartaron a la Juve cuando se las prometía muy felices. Ahora les toca seguir soñando, manteniendo la guerra de estilos aparte.

Somos obsesivos, lo comparamos todo, aunque los parámetros no sean concordantes ni de la misma naturaleza, lo impactante, la noticia, es comparar. Se somete a la misma baremación a Luís Suárez, a Di Stéfano, a Pelé, a Messi, a Maradona, a los Ronaldo, a Mbappé, ..., cuando los tiempos, los campos, los balones e incluso el reglamento, no son comparables. Ahora le toca a las Ligas, se pelean por demostrar cuál de las 3 ó 4 grandes es la mejor, ya sea por acumulo de figuras o de petrodólares. El sentir general dice que la Premier tiene más capital, asistencia masiva de espectadores y su juego es agradable a la vista. En la nuestra, la marcha de figuras permite subir a la clase media, lo que reduce la diferencia en el rendimiento de los equipos, como demostró la eliminatoria pasada y permite albergar la posibilidad avanzar alguna más. Por último, tengo que hablar del clásico, ese Madrid-Barça, un partido que paraliza el mundo y acapara la atención de otros tantos. El encuentro deja una lección de futbol y otra de gestión. Hay que fichar fuerza y técnica por dentro, velocidad por fuera y contar con recambios de garantía en todos los puestos, si se quiere mantener la hegemonía. El Madrid no supo adaptar la estructura a los requerimientos del juego, trabajó poco el partido. Ninguno de los dos sale del encuentro como entró, unos con el futuro asegurado y otros a construirse, pero, una cosa es la teoría, otra la práctica y cuando no formas parte, las cosas se ven diferente.

Después, el escenario, el juego, el resultado, el marcador y el verde, ponen a cada uno en su sitio.