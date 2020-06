Una pretemporada atípica entre mascarillas y desinfectantes

La SD vuelve esta mañana al trabajo, en San Lázaro II, bajo las medidas de seguridad imprescindibles tras la pandemia por el coronavirus. Comienza una pretemporada atípica con un único punto como meta: lograr el ansiado ascenso a Segunda B.

“Teremos que chegar con máscaras, desinfectar as botas e ter unha distancia de seguridade no vestiario, pasar polo vestiario dos médicos para que nos revise... E ter moito coidado co que fagamos fóra dos adestramentos para non chegar ao día previo ao partido e ter que quedar fóra”, explica Brais Abelenda, en un nuevo directo de Youtube organizado por el club.

Junto a él también participaron Primo y Saro. Los tres expresaron sus deseo de disputar el play-off en un terreno de juego con dimensiones amplias, al tiempo que analizaron la actualidad de cara a la lucha por el ascenso.

La opinión sobre el formato de la fase de ascenso es unánime en todo el vestuario compostelanista, que preferiría jugar con el sistema tradicional, viéndoselas con un primer clasificado de otro grupo. “A mí me gustaba más el otro tipo de play-off, ida y vuelta y jugando con afición. Pero dentro de las posibilidades que había, pudiendo incluso dar la temporada por nula, es una buena noticia poder disputarlo aunque sea entre los gallegos”, declara Saro.

De las opciones posibles, esta es aceptada como la menos mala para no desperdiciar el trabajo de todo un año. “Es mucho trabajo en la sombra realizado en 27 jornadas que no se podían tirar así por la borda. Por lo menos podemos volver a competir, esperemos tener suerte, que no haya lesiones en el plantel y que todos juntos podamos lograr el objetivo”, afirma Primo.

En la semifinal, que se disputará el 18 de julio, el Compostela tendrá enfrente a una de sus bestias negras, el Barco, al que por fin fue capaz de ganar a domicilio en la presente temporada con un 0-5 en Calabagueiros. A pesar de esa goleada, la entidad del rival hace que los compostelanistas no bajen la guardia. “Contra el Barco siempre son partidos muy igualados, a excepción del 0-5 de este año. Siempre nos costó mucho ganarles, incluso ellos nos ganaron algún partido, y con marcadores muy ajustados. Va a ser complicado, sobre todo después de tantos meses sin competir, sin jugar amistosos ni nada”, expresa Saro. La lección también la tiene bien aprendida Brais, que se pronuncia en la misma línea: “O Barco é un equipo con moita calidade individual e sempre son partidos moi complicados”.

Ahora comienza una fase nueva de la competición, y en ella no se van a notar las diferencias que marcaba la clasificación, cree Primo. “Es un play-off diferente porque los cuatro equipos que nos hemos metido son cuatro equipazos. Estamos en igualdad, cuatro meses sin competir y a partido único, cualquiera te puede complicar la vida. Que no nos acompañe la afición es un hándicap, porque hace dos años recuerdo los desplazamientos de la afición a Cataluña y Salamanca”, concede.

Otro de los puntos sobre los que hablaron los tres futbolistas del Compostela fue el campo, que debería conocerse esta misma semana. Aunque no se decantan por un nombre en concreto, sí coinciden en pedir un terreno de juego amplio, lo más parecido posible al Vero Boquete de San Lázaro.

“Me vale Balaídos, Riazor, Lugo... cualquiera que tenga dimensiones parecidas a San Lázaro”, opina Primo.

A Brais, por su parte, le atrae la posibilidad de jugar en un estadio de Primera División como Balaídos. “Xogar en Balaídos sería un orgullo para nós. O malo sería non ter afeccionados, porque sempre nos axudan, tanto na casa como fóra. Con que teña boas dimensións e bo céspede, tanto me daría”.