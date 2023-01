Unicaja Málaga presenta al pívot Yankuba Sima

ACB. Yankuba Sima (2,11 metros, 26 años) fue presentado este viernes como nuevo jugador del Unicaja. El pívot catalán mostró su ilusión y ambición en esta nueva etapa en Málaga. “Estoy perfectamente, sí que es cierto que el último partido no lo disputé porque llevaba dos días que no me encontraba muy bien, pero físicamente me encuentro genial, a disposición del entrenador y de lo que necesite de mí. Y con muchísima motivación de llegar aquí a este gran proyecto y aportar mi granito e intentar ayudar en la dinámica en la que ya está el equipo que es muy buena”, declaró. ECG