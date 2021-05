Uno para todos y todos para uno

“Eu estou orgullosísimo de todos e cada un deles, pero non só deles, senón de todos os que pasaron ao largo destes catro anos pola SD Compostela. Eles nalgún momento fixeron que o Compostela fora para arriba e hoxe sexa o equipo que é en Segunda B”. La frase, en boca de Yago Iglesias, fue la primera que sonó en la sala de prensa de Balaídos, minutos después de que el Compostela consiguiera el ascenso a Segunda B. El pasado viernes, casi un año después, la frase volvía a repetirse en la despedida del técnico: “El Compostela actual no son solo los 21 jugadores de este curso, sino todos aquellos de los cuatro años anteriores. Me quedo, sobre todo, con la gente que estuvo en los primeros años, partiendo de cero”. Jugadores como Juan Cabrejo, Lucas Díaz, Diego Rey, Santi Gegunde, Álvaro Naveira, Álex Ares, Marcos Remeseiro o Aythami son solo un puñado de los futbolistas que pusieron su grano de arena durante la etapa de cinco años que ahora se cierra.

“Para min foi un ano especial xa que foi o meu último ano en activo. Retireime do fútbol en activo no club que me deu nome, e tendo como adestrador a Yago, que se vía un rapaz novo, eu era máis vello ca el”, recuerda Juan Cabrejo, uno de los pioneros que integraron la primera plantilla con Iglesias en el banquillo. “Foi un tanto especial, pero ao mesmo tempo, agradable, no sentido de que se vía que levaba o fútbol nas veas. Tiña unha idea moi clara do que quería do seu equipo e no cal estou orgulloso de ter participado”, agrega.

En ese plantel también militaba Lucas Díaz. “A miña etapa no Compostela recórdoa con moito cariño. Estarei sempre agradecido ao club por todo o que me axudou a mellorar como xogador e como persoa”, relata. El guardameta estuvo dos temporadas a las órdenes de Yago, “un gran adestrador, tanto a el como a todo o corpo técnico estoulles moi agradecido pola confianza que depositaron en min e a continuidade que me deron”. Al término de esos dos años fue uno de los jugadores que dieron el salto a Segunda B, uniéndose al filial del Oviedo, antes de debutar en Segunda con el Racing de Santander.

“Cuando se logró ascender a Segunda B todos sentimos una alegría enorme, sobre todo por esa afición que siempre ha estado de diez con el equipo”, afirma Diego Rey. El lucense recuerda las dos primeras temporadas de Yago Iglesias como “una etapa muy positiva con momentos muy difíciles, pero también momentos muy bonitos con un gran grupo de personas que trabajamos mucho para devolver al Compos a donde se merece”.

Santi Gegunde estuvo presente en las tres primeras campañas del técnico santiagués, “o adestrador que máis me marcou nos anos que levo xogando ao fútbol, deume unha nova posición no campo na que creo que exploto mellor as miñas condicións”. Aunque le tocó vivir los tropiezos ante Salmantino o Alavés B, Gegunde recuerda de aquella época que Yago fue “o adestrador co que máis disfrutei tanto xogando como adestrando e co que máis aprendín”. “Creo que é difícil atopar un adestrador a nivel nacional que manexe tantos rexistros ofensivos coma Yago”, concluye.

A Álvaro Naveira el Compostela le sirvió de trampolín para dar el salto a Segunda B. Después de defender la camiseta blanquiazul el segundo y tercer años de Iglesias, el lateral se fue al Pontevedra. “Es ambicioso, metódico y capaz de dar soluciones en el juego. Sus charlas entre semana parecen clases de fútbol. La mayoría de jugadores al marchar lo echan de menos y eso dice mucho también de su cuerpo técnico”, valora el futbolista coruñés.

También Álex Ares llegó a Segunda B tras pasar por el Compos. “El mayor éxito de un entrenador es que una plantilla crea en tu palabra, y Yago lo consiguió. La gente que me conoce sabe lo que significa y el valor que le doy al fútbol en mi vida, y si Yago no llega al fútbol profesional me parecería una injusticia”, apunta Ares, ahora en el Coruxo.

A Marcos Remeseiro le tocó vivir el curso previo al ascenso: “El Compos tiene una idea y un estilo de juego propio. Y esto es gracias a Yago. Un estilo de fútbol combinativo que te atrae por dentro y te mata por fuera. He aprendido y disfrutado mucho con él”.

Remeseiro coincidió con Aythami, quien reconoce que en el Compos dio su “mayor rendimiento como jugador hasta ahora. Tuvimos una identidad que a todo buen entendedor gusta y gran parte de culpa es del club por dejar que Yago Iglesias y los suyos siguieran muriendo con esa idea, sabiendo que daría sus frutos tarde o temprano”. Sus goles le valieron para irse al Internacional de Madrid, en 2.ª B.