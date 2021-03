Uns 2.500 equipos nas competicións da RFGF

INSCRITOS Finalmente serán preto de 2.500 os equipos que volverán competir de forma oficial esta tempada en todas as categorías dependentes da Real Federación Galega de Fútbol.

No caso do fútbol son preto de 1.800 os equipos desde a categoría da Preferente Galicia ata a biberóns que formalizaron a súa inscrición, na especialidade de fútbol sala competirán preto de 650 e no fútbol gaélico son 9 as formacións que gozarán da súa propia liga.

En base ao protocolo aprobado pola Xunta de Galicia, as categorías autonómicas nas que resulta obrigatoria a realización de test cada 14 días son a Preferente, Primeira e Segunda Femininas e a Liga Galega Xuvenil de fútbol. Nestas categorías tamén se pode usar máscara de maneira voluntaria, pero non exime da obrigatoriedade dos test.

Nas demais categorías de fútbol, así como as de fútbol sala e fútbol gaélico, é obrigatorio o uso da máscara para competir. ECG