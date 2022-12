Valdeorras acollerá a etapa raíña de O Gran Camiño’23

HOMENAXE. O Pazo Provincial da Deputación de Ourense acolleu onte a presentación da volta ciclista O Gran Camiño 2023, que celebrará a súa segunda edición do 23 ao 26 de febreiro, convertendo de novo á provincia de Ourense na protagonista da etapa raíña, a terceira e penúltima da proba, con saída en Esgos e chegada en Rubiá. Un percorrido que, segundo os organizadores, converterase nunha homenaxe á veciñanza e ás aldeas de Valdeorras afectadas polos lumes deste pasado verán.

O acto contoou coa asistencia do presidente do goberno provincial, Manuel Baltar, e os exciclistas Ezequiel Mosquera e Óscar Pereiro, promotor e embaixador da proba, respectivamente. Tamén estiveron presentes o alcalde de Esgos, Mario Rodríguez, e o director deportivo do Club Ciclista de Maceda, Xulio Conde. “A homenaxe que a etapa ourensá vai render a unha terra devastada polos incendios forestais fala moito da solidariedade, que é un dos principais valores do ciclismo”, destacou Baltar. ECG