Valladares, un colista en el inicio de la segunda vuelta para el Victoria FC

1.ª NACIONAL Con la moral alta tras superar el primer gran examen del curso el pasado fin de semana frente a la UD Mos (2-1), el Victoria FC inicia mañana la segunda vuelta en la 1.ª Nacional Femenina recibiendo de nuevo en el Municipal de Santa Isabel (12.00 horas) al CD Valladares. El rival, colista con solo un punto en 8 partidos y sin conocer el triunfo aún este curso, ya cayó ante el cuadro rojillo en el debut liguero por un claro 1-5. “Las jugadoras son conscientes de la necesidad de los tres puntos en esta jornada para ratificar el cambio del equipo y dejar atrás esa irregularidad que nos acompañó toda la primera vuelta”, afirma el técnico Chivi García que quiere evitar el exceso de confianza en su plantel. “El Valladares es el equipo que cierra la clasificación, en el parón navideño cambió de entrenador y no nos podemos confiar, tenemos que aprender de los errores cometidos en la primera vuelta cuando nos visitaba el Umia, último clasificado en aquel momento y no conseguíamos pasar del empate”, subraya. “Si salimos con la concentración e intensidad del último partido será muy difícil perder puntos como locales”, insiste Chivi García que no podrá contar para esta cita con Carmen, Noelia ni con Andreíta. C.G.