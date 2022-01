Varios heridos tras el tanto de Quiles que dispara al Deportivo

Un tanto de Quiles cuando el partido tocaba a su fin, siguiendo el ejemplo de William el domingo en Madrid, dio al Deportivo su quinto triunfo consecutivo. Un gol postrero que hizo que la grada ocupada por los seguidores deportivistas se viniera literalmente abajo. Cedió la valla y varios aficionados acabaron contusionados, uno de ellos trasladado en ambulancia a un centro médico por una fractura en la pierna. La victoria consolida el liderato del cuadro coruñés, que el domingo recibirá a su principal candidato en la lucha por el ascenso directo, el Racing de Santander.

Después de un arranque frío e insulso, en el ecuador del primer acto los pupilos de Borja Jiménez empezaron a acumular llegadas ante Villanueva. Primero el meta del Zamora se lució para impedir que un disparo de William se colara en su portería. Por si fueran pocos los enemigos vestidos de blanquiazul, el cancerbero local se encontró con fuego aliado cuando su compañero Xisco Campos le realizó una cesión comprometedora. Villanueva, fuera de su área, tocó lo justo con el pie para mandar la pelota a córner. En el saque de esquina de Juergen, Quiles, a la media vuelta, estrelló su remate en el palo derecho de la meta del equipo entrenado por Yago Iglesias.

Trilli y Diego Aguirre, dos de las novedades con respecto al partido previo, eran dos estiletes por las bandas y varios de sus envíos no encontraron rematador en un final de primera mitad en el que el gol merodeó el área local.

El intermedio le sentó bien al Zamora, no solo por cortar las acometidas deportivistas cuando se mascaba el tanto sino porque compareció mucho más entonado y pisando el área de Mackay, que evitó el 1-0 en un remate de Adri Herrera, la mejor ocasión local, a los 56 minutos. Antes y después de esa oportunidad, William y Quiles no encontraron portería en sus remates. Tampoco Rojo, cuyo tiro lejano superó el travesaño del marco de Mackay. No tenía ya el equipo de Borja Jiménez la chispa del primer acto y solo una falta rápida sacada por Álex Bergantiños cogió desprevenido al Zamora. Pero Doncel envió alto el centro de Trilli tras recibir del capitán deportivista. Tampoco atinó Juergen después de un mal despeje de Villanueva.

Llegó, no obstante, más entero el conjunto coruñés al final y volvió a parecer cercano el gol con el ímpetu de Trilli, la jerarquía de Lapeña para subir el balón y la movilidad de Doncel. Pero quien decantó la contienda fue Quiles, a placer, después de que un soberbio Juergen picara la pelota ante la salida de Villanueva. La locura blanquiazul se desató en el Ruta de la Plata y la valla cedió ante la pasión de los aficionados, con varios de ellos heridos por la caída.