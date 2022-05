Vasileiadis, ex del Obradoiro, pone fecha a su día de retirada: 2023

Murcia. El veterano alero internacional griego Kostas Vasileiadis, de 38 años, ha puesto fecha a su retirada como jugador en el ñoa 2023 para a partir de entonces dedicarse a entrenar, y no ha ocultado su deseo de seguir en la plantilla del UCAM Murcia, equipo de la Liga Endesa con el que hablará sobre su posible continuidad en los próximos días. Así lo ha dicho este miércoles el jugador de Salónica, que acaba de cumplir su segunda temporada en la capital del Segura, una ciudad en la que continuará viviendo con su familia. “Me gustaría seguir un año más en activo y me encantaría que fuese con el equipo. Ya hemos decidido quedarnos en Murcia y la idea es jugar un año más hasta acabar el curso de entrenador y a partir de ahí pasar a los banquillos”, ha comentado el heleno, quien en el curso 2021/2022 ha promediado 2,9 puntos, 0,4 rebotes, 0,4 asistencias y 1,6 de valoración en casi 5 minutos por partido en sus 23 comparecencias ligueras. “Me voy a quedar pues me gusta la ciudad, en la que hemos hecho amigos y la gente del club se ha portado de forma impresionante conmigo”, ha añadido Vasileiadis, quien tiene previsto reunirse con el director general de la entidad, Alejandro Gómez, “para saber qué piensa él, Sito Alonso como entrenador y el club en general y a partir de ahí veremos qué decisión tomamos”. El griego, quien ha estado 13 temporadas en la ACB con el Unicaja, el Obradoiro, el Bilbao, el Tenerife y el UCAM, ha hecho esas declaraciones en la presentación de los campus que él mismo y Luci Pascua hacen en San Javier y La Roda. EFE.