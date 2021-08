Velefique corona a Caruso, Roglic no flaquea y Mas se erige en alternativa

El italiano Damiano Caruso (Bahrain Victorious) ofreció un gran concierto en solitario para imponerse en el Alto de Velefique, primer puerto de categoría especial de la Vuelta, donde Primoz Roglic y el español Enric Mas reforzaron el liderato y la segunda plaza del podio respectivamente.

Después de una escapada en solitario de 70 kilómetros, Caruso (Ragusa, Sicilia, 33 años), segundo en el Giro, firmó una gesta espectacular en la montaña almeriense como vencedor de la novena etapa que salió en Puerto Lumbreras y llegó a 1.820 metros de altura en el Alto de Velefique.

Por todo lo alto, recreándose, feliz, Caruso cantó victoria en la cima con un tiempo de 5h03.14. No le alcanzaron ni Roglic ni Enric Mas, los más fuertes de la zona noble, quienes entraron separados por un segundo a favor del esloveno a 1.05 del italiano.

Roglic, dominador en el liderato, y Mas, consolidado como jefe de la oposición, rebañaron 6 y 4 segundos de bonificación. Ambos protagonistas metieron tiempo a todos los rivales: 45 segundos al grupo de Adam Yates, Jack Haig y Supermán López, 1.10 minutos a Egan Bernal y más de 4 minutos a Mikel Landa, eliminado en la general y superado por varios compañeros de equipo.

La Vuelta llegará a la zona de descanso en Almería con diferencias significativas. Aguanta Mas a 28 segundos de Roglic, y López se aleja, tercero a 1.21. Se cuela cuarto el australiano del Bahrain Jack Haig, a 1.42, Bernal mostró serias carencias y está a 1.52, Yates se separa a 2.07 y Landa se despide a 5.47.

LA FUGA. Escapada muy cara y tardía, pero a la postre heroica. El pelotón voló en la primera hora cubriendo 50 km. Costó sacar la licencia para la aventura, pero el panorama empezó a cambiar en la subida a la primera de las cuatro dificultades del día, el Alto de Cuatro Vientos (2ª, 10,5 km al 3,8%), donde el grupo se partió en dos.

En la transición hacia el interminable Collado Venta Luisa (1ª, 29 km al 4,4% y pendientes del 15) cuajó una fuga de 11 hombres, ninguno peligroso para la general, que incluía a Damiano Caruso, segundo en el Giro y doméstico de Landa, y escaladores tipo Bardet, Elissonde o Majka. Una avanzadilla con buena pinta.

Se trataba del puerto más largo de la Vuelta 2021, no traumático por sus pendientes, pero eterno y exigente, para valientes como Caruso, quien se largó en solitario dispuesto a romper la banca. Su empeño le permitió coronar con 1.40 minutos sobre los inmediatos perseguidores y 2.10 respecto a los favoritos.

Un órdago arriesgado el del ciclista siciliano en la travesía elevada por el desierto almeriense, empeñado en escribir una gesta inolvidable. Siguió su prosa en los 7 kilómetros de ascenso al 4 por ciento al Alto de Castro de Filabres (3ª), ajeno al calor, al viento ardiente que soplaba sin piedad.

GRAN DUELO. Caruso no cedía, Caruso se venía arriba en cada pedalada. Menudo concierto estaba dando el compañero de Landa. El italiano mantuvo las diferencias en la cima de Filabres y se enfrentó solo al descenso. Y luego a la subida definitiva a Velefique, primer puerto de categoría especial de la Vuelta, con 13,2 km al 6,4% y pendiente del 15.

En Velefique sonó la hora de la verdad. Lo sabía Caruso, que iba a lo suyo mientras los favoritos jugaban a los amagues. Yates y el Ineos querían jugar la partida. El británico probó dos veces, pero Roglic respondió con contundencia. Enric Mas se unió a la fiesta rompiendo la carrera a 5 de meta. El balear seleccionó y se llevó a rueda al esloveno.

Ya no estaban en la pomada los Yates, Supermán y Bernal. Ni Landa, descolgado desde el comienzo del puerto. Mas y Roglic juntaron voluntades y esfuerzos. Fuerte alianza, definitiva para castigar a sus rivales.

Caruso fue el héroe de un etapón, y como tal lo celebró. Mientras, los favoritos dejaron conclusiones. Roglic mostró seguridad y solidez, Mas admitió no haber podido poner en aprietos al esloveno, pero su segunda plaza parece firme. Bernal no está a su mejor nivel, como su compañero Yates. Y Landa no está.