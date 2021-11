“Vén o líder, pero temos claro que a nosa casa debe ser unha fortaleza”

Santiago. Se en anteriores xornadas foi o Compostela o que tivo que facer un exercicio de adaptación a un campo (Llanera quizais sexa o mellor exemplo) moi diferente ao Vero Boquete de San Lázaro, este domingo será o Unión Adarve o que teña que facer ese proceso. “É certo que hai un cambio de superficie, porque o seu campo é de herba artificial, e un pouquiño máis pequeno que o noso”, comentou Roberto Baleato. Para o centrocampista, en todo caso, “nós na casa temos que marcar un pouco a ruta. Somos un equipo que temos moito ritmo, eu vexo aos rivais e niso estamos moi ben, dos mellores da categoría; temos que darlle moito ritmo ao partido para non permitirlles a eles que teñan as súas fortalezas. Somos un equipo que correndo e co ritmo alto de partido somos moi difíciles de aguantar 90 minutos,”, explicou.

“Esta semana dame a impresión de que vai vir máis xente do normal. Vén o líder, é o domingo ao mediodía, na casa facemos un fútbol bastante bonito... espero que veña xente e que tamén iso marque un pouquiño a diferenza. O noso campo permite desenvolver as fortalezas do equipo da mellor maneira, cando vas fóra teste que adaptar”.

“O que temos que intentar é que non se encontren cómodos, impoñer o noso ritmo e que non sexan capaces de impoñer as súas fortalezas no campo, porque as teñen. Imos tentalo”. A. P.