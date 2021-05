Vencer y seguir vivo, objetivo común en el Barça y en el Atlético

Madrid/Barcelona. El Camp Nou acoge el que podría ser uno de los duelos de la temporada (16.15 horas), con un FC Barcelona que recibe al líder Atlético de Madrid con la intención de ganar y seguir vivo en la lucha por el título, al que aspiran los colchoneros, aunque siempre mirando a lo que hagan Real Madrid y Sevilla un día después.

Es una jornada clave, quizá la jornada, con este doble enfrentamiento entre los cuatro primeros clasificados y aspirantes a ganar el título. Y Barça y Atlético saben que, para seguir con enteros, deben ganar y no pensar en otra cosa que no sea sumar tres puntos. No será decisivo, pero sí clave. No es una final, pero casi. Sí lo fue el partido de la jornada 38 de la Liga 2013/14, también en el Camp Nou, que terminó con empate (1-1) y alirón para un Atlético que se coronó en el feudo blaugrana. El Barça debía ganar, no lo hizo, y el Cholo y Koke, únicos supervivientes, se llevaron el título.

Una victoria colchonera dejaría al Atlético con todo a su favor para ganar esta Liga, pues dependería de sí mismo, de ganarlo todo. El Barça está a dos puntos y, si gana, se pondrá líder provisional pero necesitaría un empate entre Madrid y Sevilla para confirmar tal condición. Un empate, si el Madrid empata o gana, y una derrota podría conllevar el adiós al doblete.

Los de Koeman, que está sancionado y salvo que el TAD se pronuncie a última hora y le perdone estará en la grada, no necesitan milagros. Necesitan seguir el guión que les ha llevado a no perder nunca, en casa, ante el Atlético del Cholo, que busca precisamente lo contrario; terminar con su aciaga racha, pese a ese citado alirón.

En el Barça, vuelve Braithwaite, recuperado de su lesión de tobillo, aunque no habría sorpresas en el once de gala. En el Atlético, Simeone tiene las dudas de Lodi y de Giménez aunque ambos podrían llegar a tiempo.

En la primera vuelta, el Atlético se llevó la victoria gracias a un solitario gol de Carrasco, un gol de oro, a estas alturas, ya que si el Atlético sale líder del Camp Nou, tendrá la diferencia de goles a favor. e.p.