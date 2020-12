Ana José Cancio, radio pública al parqué

Lo pienso al echar la vista atrás, con el riesgo que supone la distancia pero la seguridad que da la pasión por un medio, la radio, que primero me ayudó a espantar pesadillas infantiles y luego irradió una melodía de seducción al descubrir que, sentado en la grada, el partido podía ser más bonito cantado por la radio que mirándolo in situ.

ACTUALIDAD Julia Varela, periodista gallega, presentadora, reportera de RTVE y escritora, conduce y presenta en Radio Nacional de España (RNE) el programa vespertino Tarde lo que tarde, un nuevo magacine que se emite de lunes a viernes entre 15 horas y 18 h., en cuyo equipo de colaboradores destaca Ana José Cancio. La propia Julia atiende a EL CORREO GALLEGO para dar este perfil de Cancio, quien abre en dicho espacio una ventana deportiva cada jueves puntual a las cuatro de la tarde.

“Hasta ahora no conocía a Ana José en persona pero, a día de hoy, es una pieza muy importante dentro de nuestro programa porque habla del deporte yendo más allá de los grandes titulares, tratando esos otros grandes logros que no ocupan las portadas, hablando de deportes alternativos, hablando de la mujer en el deporte y de otras historias y protagonistas de ese otro deporte tan necesario, del que también hay que hablar, y más en un medio público como es RNE. Su sección se llama La Esencia del Deporte, que ya lleva años emitiéndose y que nosotros hemos mantenido en la radio porque, aparte de interesante, incluso ha sido premiada. Como compañera, Ana José es una periodista profesional, veterana, que tiene claro lo que quiere contar y además sabe cómo contarlo. Es profesional, una periodista que contrasta datos y una buena compañera que muchas veces me ayuda a preparar las entrevistas”, concluye entusiasta Julia Varela.