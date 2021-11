Ventorrillo, séptima víctima de un sólido Santiago Futsal

Suma y sigue el Santiago Futsal con su séptima victoria en ocho jornadas para mantenerse líder del Grupo 1 de Segunda B tras superar al Distrito Ventorrillo en Santa Isabel (4-1). El equipo blanquiazul dominó en casi todo momento pero le costó sentenciar para evitar el suspense.

Un paso más en el objetivo de terminar el curso como líder, condición cada vez más sólida, aunque el equipo de la capital gallega tuvo que esperar a los últimos minutos para confirmar su triunfo.

Se vio a un Santiago dominador desde el inicio, con el equipo coruñés cediendo la posesión para buscar su punto fuerte: hacer daño a través de rápidos contragolpes. Tuvo Alán una ocasión clara aunque su remate, tras servicio de falta de Dani Blanco, no fue el mejor. También el Ventorrillo pudo anotar en un mano a mano con Brais pero quien sí lo hizo fue Pablo Villaseñor. Trenzó bien su jugada el cuadro local y Pablo, solo, dribló a Óscar para marcar a los siete minutos.

Los de Chipi cumplieron su primer objetivo, ponerse por delante, aunque el decorado del choque no varió demasiado. El Santiago seguía combinando y Dani Blanco rozó el 2-0 en una arrancada por la banda derecha en la que cruzó demasiado el balón. También Brais salió al rescate en un par de ocasiones aunque la opción más clara fue de nuevo del conjunto blanquiazul, pues tuvo un tres contra uno en un contragolpe que no culminó. Las oportunidades fueron escaseando en una primera mitad que concluyó con protestas locales por un encontronazo de Alán con un jugador del Ventorrillo.

La segunda parte no pudo comenzar mejor para el Santiago Futsal. No había transcurrido ni un minuto cuando Antón Arnejo ganó la línea de fondo por la derecha y metió el balón al corazón del área para que Dani Blanco lo empalmase sin que Óscar pudiese evitar el tanto. Con el doble de ventaja, el líder no dejó de intentar ampliar su diferencia pero cinco minutos más tarde un error en la salida de Adrián Arnejo hizo que el balón rebotase en el visitante Pablo y sorprendiese a Brais para significar el 2-1. Apenas unos segundos más tarde Diego Pérez pudo recuperar los dos goles de renta, pero su tiro se estrelló en el poste.

Los de Chipi no cerraron el encuentro y eso les dio más incertidumbre que el escaso peligro que generó el Ventorrillo. A cinco minutos del final el visitante Marcos salvó un balón que ya esperaba Dani Blanco para anotar, y a continuación Vitu estuvo a punto de castigar con el empate un error en el repliegue local. La sentencia llegó a poco más de dos minutos del final, con un excelente servicio de Antón al espacio que culminó Pablo. Con portero-jugador visitante todavía anotó el cuarto Dani Blanco al aprovechar la ausencia de guardameta.