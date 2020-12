Verstappen domina de la salida a la meta en el cierre del Mundial

··· El español Carlos Sainz, que acabó sexto el Mundial de Fórmula 1 después de concluir en esa posición el Gran Premio de Abu Dabi, manifestó que “han sido dos años increíbles en McLaren” y que le está “muy agradecido” a todos en ese equipo, con el que disputó su última carrera para irse a Ferrari en 2021. “Con ellos he madurado como piloto, he ido mejorando carrera a carrera. He encontrado un entorno que me apoyaba a tope y que me ha sabido cuidar como atleta y darme las mejores condiciones de trabajo”, explicó Sainz, de 25 años, a Movistar F1’.

··· Por su parte, Lewis Hamilton se mostró “muy satisfecho” por subirse al podio en su regreso tras pasar el COVID-19. “Después de haber superado el covid-19, físicamente ha sido muy complicado para mí, pero lo he conseguido. Hace una semana no esperaba estar aquí. Y sobre todo también estoy contento, en primera instancia, por estar vivo”, señaló.

··· El holandés Max Verstappen confesó tras ganar que el GP de Abu Dabi “fue divertido” y que está muy contento “por haber ganado” la última carrera del año.