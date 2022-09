Verstappen domina en su casa; Alonso, sexto, y Sainz, octavo

El neerlandés Max Verstappen se impuso en casa en el Gran Premio de los Países Bajos, decimoquinta prueba del Mundial de Fórmula 1, que se disputó ayer en el circuito de Zandvoort, donde al español Carlos Sainz (Ferrari) se le torció la carrera con un nuevo error de su equipo en boxes y una sanción de cinco segundos que le relegó a la octava plaza.

El líder del Mundial, que refuerza su posición al frente de la clasificación de pilotos con su décimo triunfo del año, cuarto consecutivo, estuvo acompañado en el podio por el británico George Russell (Mercedes) y Charles Leclerc (Ferrari), mientras que el español Fernando Alonso (Alpine) fue sexto con una remontada de siete puestos. La carrera estuvo marcada por los incidentes del japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) y del finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo) hacia la vuelta 50 de las 72 que se dieron al circuito sinuoso y peraltado de Zandvoort.

En la salida, Verstappen contuvo a Leclerc y Sainz, con toque incluido, al británico Lewis Hamilton (Mercedes). El neerlandés inició así, con paso firme, el camino hacia el triunfo en casa.

Sainz, que iba a tercero, se quedó sin opciones de luchar por la victoria por una pifia de Ferrari, que se olvidó del neumático trasero izquierdo en su primera parada, en la vuelta 15, y le hizo perder más de 12 segundos. El madrileño perdió la posición con Pérez, que no pudo evitar pasar por encima de la pistola de Ferrari, y con Hamilton.

Los dos Mercedes, que inicialmente iban a una parada, lideraron cuando Verstappen pasó a medios en la vuelta 19, y Russell intentó contener al neerlandés, pero no le duró un asalto en ese pulso.

Pérez resistió algo más cuando le tocó hacer lo propio con el heptacampeón, que le pasó en el segundo intento, aunque después se encontró con Sebastian Vettel (Aston Martin), que se incorporaba desde boxes, algo que le hizo perder unos segundos muy valiosos.

ENORME LÍO A FALTA DE 22 GIROS Cuando la carrera se aproximaba a las 50 vueltas de carrera disputada, Tsunoda y Alpha Tauri protagonizaron una cadena de errores que acabó con el japonés aparcado y un virtual safety car que beneficiaba a Verstappen y perjudicaba a Mercedes y a Ferrari, que acababa de pasar por el garaje para cambiar las gomas.

Otro incidente, esta vez por un problema mecánico del Alfa Romeo del finlandés Valtteri Bottas, que se quedó tirado en la recta de meta, obligó a sacar el safety y a desviar incluso a los coches por el pit lane.

Hamilton no cambió neumáticos, Verstappen y Russell, como la mayoría, sí, la carrera se relanzó a falta de 12 vueltas y el neerlandés, como cuando campeonó el año pasado, le superó enseguida, casi sobre la línea de meta.

El líder se fue a por su décimo triunfo, el cuarto consecutivo, los Mercedes, con enfado de Hamilton, intercambiaron posiciones, y el heptacampeón perdió el podio en manos de Leclerc.

“TODO LO QUE PODÍA SALIR MAL.. SALIÓ”. Pérez entró quinto, y el piloto asturiano Alonso fue sexto tras una gran carrera y contener las embestidas del británico Lando Norris (McLaren), Sainz, relegado por una sanción de cinco segundos por un unsafe release (salida imprudente de boxes cuando aparecía Alonso), cayó a la octava plaza, según informa la nota de la agencia Efe.

Sainz (Ferrari) reconoció que “todo lo que podía salir mal” le salió mal y acabó octavo después de una pésima parada en boxes (12.7 segundos al no tener el neumático trasero izquierdo preparado) y un castigo de cinco segundos por una imprudente salida de boxes con la que discrepa.

“Todo lo que podía salir mal ha salido mal. Hemos tenido mal ritmo en el primer stint, una muy mala primera parada, luego la bandera amarilla que me he salvado por los pelos (adelantamiento a Esteban Ocon) y el unsafe release”, relató en los micrófonos de Dazn.

El madrileño se mostró disconforme con la decisión de sancionarle por una salida imprudente de boxes cuando pasaba su compatriota Fernando Alonso (Alpine).

“No ha sido unsafe realese porque he tenido que frenar para no llevarme a un mecánico de McLaren puesto, que estaba sacando el gato. No acabo de entender muy bien esa decisión”, comentó.

Sobre la parada que le costó 12.7 segundos cuando iba tercero en la carrera, indicó que le llamaron “muy tarde” para entrar al pit lane, “extremadamente tarde, y no estaban listos”. Sainz mira ya a la siguiente prueba, la de Monza el próximo fin de semana.