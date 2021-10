Viajes sin premio para la SD Villestro y el Victoria FC

1.ª nacional Siguen sin conocer la victoria después de cinco jornadas, pero tanto en la SD Villestro como en el Victoria FC son conscientes que por encima de los triunfos están ganando experiencia y, poco a poco, el trabajo también dará sus frutos.

Así lo afirma el técnico Pere Tobaruela, quien tras la derrota de su equipo este sábado en Abegondo ante el Dépor B (4-0) aplaude la solidez de sus jugadoras, especialmente en una primera parte que se cerró con empate en el marcador. “Na segunda, as futbolistas seguiron ben dispostas tácticamente e aínda puideron decantar o marcador ao seu favor, pero foron as locais as que finalmente conseguiron adiantarse aproveitando o cansanzo, mermadas de xogadoras de recambios”, relata el entrenador al recordar que los tantos locales llegaron entre el minuto 80 y 89.

Tampoco se pudo llevar el triunfo el Victoria FC, aunque completó un buen partido en su visita al Olímpico de León (4-1). El cuadro rojillo avisó de inicio con una clara ocasión de Sara, pero no tardó en responder el anfitrión y en el minuto 10 llegaba el primer tanto con una acción a balón parado que firmó Beatriz Fernández. Supo reaccionar el conjunto compostelano y en un robo de balón en la frontal del área rival, tras una gran presión de las visitantes, Paula selló el empate con un gran disparo. En la segunda mitad el cuadro santiagués bajó el nivel de intensidad y su rival lo aprovechó. No tardó en llegar el 2-1 de las botas de Celia Miñor (min. 62) y apenas 7 minutos después Inés Bouiberiden firmaba el 3-1 que supuso un mazazo para las rojillas, que aún encajaron un último golpe. c. guillén