Victoria del Polvorín que fulmina la racha positiva del Estradense

Siete partidos sin perder. Esa es la marca puesta por el Estradense a una buena racha que lo sacó de los puestos bajos. Los pupilos de Alberto Mariano, tras perder el dominio mostrado en el comienzo del segundo tiempo, recibieron, en solo seis minutos, los goles del líder, Polvorín, obra de Leandro y Thiam, este en dos ocasiones.

La primera ocasión fue forastera. En el minuto 17, Piñeiro superó a Julen, pero su disparo fue sacado entre palos por Andrés Castrín. Dos minutos después, Coke tapó un cara a cara con Leandro. Apenas superado el ecuador del primer acto, Raúl golpeó raso y Julen consiguió detener cerca del poste. Parecida fue la respuesta de Leandro, con otro chut similar que detuvo el meta visitante. Más complicado fue el desvío ante Xurde. El jugador asturiano entró por el carril izquierdo, Coke tocó y, tras el bote, la pelota rozó el palo. Un minuto después, al cumplirse la media hora de juego, el arquero desvió un tiro de Luis. La última oportunidad del primer tiempo fue para Álex Ramos, que golpeó una rosca que no pudo dirigir entre palos. El Estradense pudo adelantarse en el primer minuto del segundo período, pero Edu, delante de la meta, no tocó el centro de Piñeiro. En el minuto 49, Méndez Castro paralizó el partido un minuto por una granizada. Tras el regreso, Julen salvó el mano a mano contra Raúl y, en la continuación, rechazó el disparo de Mateo. A la hora de juego, ni Edu, ni Borja Míguez, alcanzaron en boca de gol otro centro de Piñeiro. Los magníficos minutos del Estradense decayeron. En el minuto 65, Thiam marcó un gol, anulado por fuera de juego, y Leandro mandó fuera una contra en un disparo forzado.

En seis minutos, el equipo preparado por Alberto Mariano se quedaría sin opciones. Un disparo de Thiam, en el minuto 71, fue rechazado en corto por Coke y Leandro empujó a las mallas. A la contra, Leandro no pudo superar a Coke en otro mano a mano. Tras el córner, Thiam recogió el mal despeje del meta y lo batió por bajo. En el minuto 79, Thiam culminó un centro raso de Luis para celebrar su segunda diana y el 3-0 final.

Noia-Racing Villalbés (0-3).

El Noia descarriló tras el descanso contra el Racing Villalbés y perdió por tercera jornada consecutiva (0-3). Tres goles recibidos en un intervalo de nueve minutos del segundo tiempo llevaron el desánimo al San Lázaro Julio Mato “Matito”, donde el Noia, cuarto por la cola, en el puesto de descenso condicionado, no ve puerta desde hace dos meses. A los nueve minutos de juego, estuvo a punto de adelantarse el Villalbés. Otero trazó el desmarque, López le sirvió la pelota y el atacante se precipitó al bombear en exceso ante la salida de Dani Varela.

Superado el cuarto de hora, Otero volvió a tocar en el área, de espectacular tijereta, que se perdió cerca del palo. El Noia despertó a partir del minuto 25, tras un córner caído a los pies de Diogo. Al siguiente saque de esquina, el propio Diogo cabeceó por el centro y Ángel Fraga atrapó sin problemas. Ángel Fraga sacó un tiro de Jesús dentro del área superada la media hora. El paso por los vestuarios no deparó cambios. En el minuto 56, una falta sacada por Elier la remató Alfonso de volea alta.

El entrenador del Villalbés movió ficha de forma providencial dando entrada a Pedrosa, a la postre bigoleador. En su primera participación, se desmarcó para dar continuidad a un robo, recibió, se escoró y fusiló a Dani Varela. Uno de los siguientes revulsivos visitantes, Rares, se desmarcó a los dos minutos de estar sobre el césped para recibir por la izquierda, aguardó la salida del portero y amplió distancias con la ayuda del palo.

La sentencia la firmó Pedrosa de chut cruzado a la escuadra al aprovecharse de una indecisión defensiva en el 79. Ángel Fraga volvió a lucirse para detener un disparo duro de Anxo. En un final abierto, Carro chutó desviado y, superado el minuto 90, el también local Miguel cabeceó un córner cerca del poste.

Jesús Nebra (ADG)