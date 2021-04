Victoria o fin de curso anticipado para la SD contra la UP Langreo

Las cuentas están bastante claras en el grupo 1D, que regalará dos plazas para estar el próximo curso en la nueva Primera División RFEF. No es cuestión de entrar ahora en el cansino debate sobre si ello sería para el Compos un ascenso o la permanencia en la categoría en la que ahora juega, la Segunda B condenada a morir en unos meses. Se trata de ir a algo más real: en la Primera RFEF jugarán los dos primeros del grupo 1D, y ayer el Racing de Ferrol ganó y se fue a dormir primero con 33 puntos, seguido de Dépor (32) y Numancia (31), que se enfrentan hoy. Y el Compostela tiene 26 y recibe (Vero Boquete de San Lázaro, 17.00 horas, mil personas como máximo) a la Unión Popular de Langreo (28).

Es decir, que para la SD se trata de ganar o, prácticamente, despedir el curso competitivo. Como advirtió en su análisis el entrenador del conjunto blanquiazul, Yago Iglesias, no derrotar al Langreo supondría quedarse con mínimas opciones de optar a las dos primeras plazas, que se situarían a un mínimo de siete puntos de distancia con nueve (tres jornadas) todavía por conquistar.

No sumar esta tarde los tres puntos, se sinceró Yago, “seguramente se vería reflejado en el estado anímico, en los entrenamientos, y es lo que no queremos: nosotros queremos competir hasta el último día”. Yago huye de calificar de final el partido de hoy, pero lo es para el Compos en la práctica: no ganar el partido sería un adiós anticipado al curso. Supondría jugar las tres últimas jornadas sin una clara motivación competitiva, con lo que eso supone en el fútbol... de alta competición, la Segunda B.

No hay que anticipar sucesos, en todo caso. Lo único en lo que piensan Yago Iglesias y su plantilla, y así lo destacó también el entrenador, es en vencer y en darle una alegría por fin en vivo y en directo a la afición, que se ha llevado bastantes, y grandes, esta temporada (la principal, la de presumir de equipo resultón en una categoría tan difícil como la Segunda B y ante dignos rivales). Los triunfos en Riazor o Pasarón quedarán para siempre ahí, pero ahora lo que quiere la afición de la SD es aplaudir un éxito de su equipo desde las gradas del Vero Boquete de San Lázaro. Eso aún no lo ha hecho.

Desde el 21 de febrero, precisamente en Pasarón ante el Pontevedra de Luisito, no gana un partido el Compos; y en casa, desde que el 31 de enero superó (3-2) al Coruxo. Después, como local o visitante, hizo méritos para ganar más (lo destacó Ángel Rodríguez, técnico del Langreo) pero no lo hizo. Yago y la plantilla quieren cambiar eso ya.

COMPLICADO. En fútbol no se gana sólo con el deseo, por fuerte que sea: hay un rival que juega. Y la UP Langreo, no sólo por el dato de que hace siete días superara al Deportivo, es un rival que apunta a muy difícil. “Tenemos claro cómo tenemos que hacer las cosas, lo hemos trabajado”, dijo Rodríguez. También para el Langreo, será más fácil decirlo que hacerlo.