Victoria para Penido en N2 y en la Clase 4 en la Subida de la Pizarra

RALIS Luis Penido se marchó dejó Castilla y León con un muy buen sabor de boca tras completar una gran actuación en la Subida de La Pizarra. El piloto santiagués de ralis llegaba a la prueba leonesa con el objetivo de comprobar si las mejoras que se le habían hecho al Mini durante estos meses de parón funcionan correctamente, y así fue. El Mini de Penido firmó los tiempos más rápidos de la Categoría N2 y de la Clase 4. “Estamos tremendamente satisfechos con el trabajo que se ha hecho en este coche. Hemos estado muy cómodos durante todo el día. Hacía mucho calor, la Subida era muy larga, estábamos a mucha altitud y el coche no ha dado ni un solo problema. No se ha calentado, nos ha dado la potencia que le pedíamos y de suspensiones ha ido de maravilla. Me marcho muy muy contento”, valoró. ECG