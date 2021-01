Vidal niega el problema interno que denunció Vázquez

DÉPOR El presidente del Deportivo, Fernando Vidal, comparó al club que preside desde hace poco más de un año con un huevo Kinder, que siempre tiene “una sorpresa” dentro, y aseguró que si no hubiera tenido el apoyo de Abanca, la entidad blanquiazul en agosto habría estado “liquidada” tras el descenso a Segunda B.

El dirigente repasó tras la presentación del jugador brasileño Raí Nascimento la situación del club, y respondió al entrenador Fernando Vázquez, que tras su destitución hace dos semanas aseguró que existía un grave problema interno que el presidente conocía. “Si alguien tiene que aclararlo es él. Problema estructural en el club, o estoy ciego o sordo, yo no he visto ninguno. Ni con el Consejo ni con la propiedad (Abanca) ha habido un problema estructural grave. Y este vestuario es el mejor que me he encontrado en mi vida: sano, limpio, que no está contaminado”, defendió.

Además, Vidal reconoció que se busca salida a Diego Rolan: “Es inasumible para un equipo en Segunda B. La intención es que salga porque tenemos que limpiar económicamente el club, no podemos endeudarlo más”.

Raí, cuyo fichaje fue oficial justo antes de su primer entreno, señaló que al Dépor le quedan “siete finales” para seguir optando al ascenso. C. A. FERNÁNDEZ