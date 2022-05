Vilalba acolle a I Xornada de Taekwondo Inclusivo

HOXE. O Pavillón Municipal de Vilalba acolle hoxe a I Xornada de Taekwondo Inclusivo, na que participarán deportistas, árbitros e técnicos que informarán sobre o parataekwondo e as súas posibilidades. A Federación Galega de Taekwondo está a traballar na posta en marcha dun departamento de parataekwondo, co obxectivo de ir incorporando a este deporte a máis deportistas con algún tipo de discapacidade. A xornada comezará ás 10.30 horas cunha charla a cargo de Manuel Barros (clasificador internacional de parataekwondo) na que se fará unha introdución ao ParaTKD, e na que tamén participará Alex Vidal (cinco veces campión do mundo de parataekwondo e deportista paralímpico) e varios membros da selección galega de ParaTKD de Poomsae. Ás 11.30 celebrarase un adestramento de técnica (a cargo de Antonio Montes) e a actividade finalizará cun adestramento de combate (12.15), impartido por Alex Vidal. Esta xornada é totalmente gratuíta. ECG