Villares: “Estoy feliz porque es una oportunidad buena y lo daré todo”

A Coruña. El centrocampista ofensivo Diego Villares, que promocionó al primer equipo del Deportivo, admitió que le “pilló por sorpresa” ese ascenso al ser mayor de 23 años y ocupar una de las plazas habilitadas para esa edad, lo que no le permite alternar entre Segunda B y Tercera, donde jugaba con el filial, el Deportivo Fabril.

“Me pilló por sorpresa porque estaba en la dinámica del Fabril y no me lo esperaba. Estoy contento porque es una oportunidad buena para mí y sin duda lo voy a dar todo. Con esfuerzo y humildad, como hasta ahora, las cosas pueden salir”, comentó en una rueda de prensa telemática. Villares explicó que la llamada del primer equipo surgió cuando estaba en cuarentena, al igual que otros compañeros del Fabril, por la COVID-19. “Estábamos confinados, hablaron conmigo para entrenar con el primer equipo y posteriormente para hacerme ficha. Lo recibí con mucha ilusión. Nunca se me había pasado por la cabeza poder llegar al primer equipo, ni desde pequeño, y estoy muy ilusionado”, aseguró.

Su ascenso al primer equipo coincide con un momento delicado, ya que el Deportivo está por primera vez fuera de las posiciones que permiten seguir luchando por el ascenso en la segunda fase de la temporada. “Podría parecer un marrón viéndolo desde fuera, pero para nosotros es todo lo contrario, venimos con ilusión desde abajo”, precisó. Del entrenador, Rubén de la Barrera, dijo que le “pidió que sea el futbolista” que fue “hasta ahora en el Fabril” y que es lo que le “llevó” al primer equipo del Deportivo.

Enfermería. El lateral izquierdo del Deportivo Héctor Hernández recibió ayer el alta médica y su entrenador, Rubén de la Barrera, tiene a todos los jugadores a su disposición.

El defensa tiene el visto bueno de los servicios médicos del club y podrá entrar en los planes de De la Barrera para el partido del domingo al mediodía en el campo de O Vao ante el Coruxo.

El técnico perdió en el mercado invernal al uruguayo Diego Rolan y al luso Rui Costa y contará hasta el final de la temporada con los futbolistas del filial Diego Villares y Rayco Rodríguez, que ahora cuentan con un dorsal de la primera plantilla. Es la primera vez que De la Barrera tiene a todos los jugadores de alta desde que asumió la dirección de la plantilla hace algo menos de un mes. c.a. fdez.