Villarreal, un rival para quitar penas y sellar candidatura

La ausencia por lesión de Iago Aspas, quien estará de baja cerca de un mes por una rotura fibrilar en el bíceps femoral, evitará que Balaídos acoja hoy (21.00 horas) su duelo goleador con Gerard Moreno, quien suma los mismos tantos -nueve- que el atacante gallego, al que de momento gana en la carrera por un puesto en la selección nacional.

El Celta recibe al Villarreal con la intención de olvidar el batacazo copero ante el Ibiza (5-2), sumando un triunfo que le permita situarse a sólo dos puntos del conjunto castellonense, lo que terminaría de confirmar su candidatura a uno de los puestos europeos.

Cambios. La decepcionante actuación ante un rival de Segunda División B dejó muy tocados a varios de los titulares en Can Misses, donde jugadores como Okay Yokuslu, Emre Mor, Fran Beltrán o Aidoo no aprovecharon su oportunidad para convencer a Eduardo Coudet de que pueden tener minutos de inicio en LaLiga. No obstante, algunos de ellos van a tener que formar en el equipo titular ante el Villarreal, ya que el argentino pierde a tres de sus pilares: el internacional peruano Renato Tapia cumplirá sanción por ciclo de tarjetas; Aspas es baja por lesión y Nolito es duda.

Coudet, que salió muy enfadado de Ibiza, medita cambiar de dibujo táctico ante la ausencia del pulmón de Tapia, situando a Okay y Beltrán por detrás de una línea de tres volantes formada por Brais Méndez, Denis Suárez y Miguel Baeza, con Santi Mina como delantero centro.

En defensa no habrá cambios pese a que Aarón Martín, primer refuerzo invernal, tuvo sus primeros minutos en la Copa del Rey. Hugo Mallo y Murillo ni viajaron a Ibiza, mientras que el lateral izquierdo Lucas Olaza y el central Néstor Araujo no participaron en el bochorno celeste.

El Villarreal, por su parte, viene de sumar dos victorias seguidas, tras ganar al Levante en Liga y hacerlo frente al Zamora en Copa. Una reacción que hace que el equipo haya recuperado las buenas sensaciones, tras romper hace una semana una racha de veinte partidos sin perder al caer ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán.

Los de Unai Emery llegan a Vigo con las bajas por lesión de Alberto Moreno y Vicente Iborra, los dos lesionados de larga duración. Siguen fuera del equipo por lesiones musculares los futbolistas Mario Gaspar y Paco Alcácer, mientras que Francis Coquelin, también con problemas musculares, podría finalmente volver al equipo aunque será duda hasta última hora. La gran novedad podría ser el debut como titular de Étienne Capoue.